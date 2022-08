Joyce werd slachtoffer van bankhelpdeskfraude: “Mijn vriendin kreeg argwaan en belde de politie”

Libelle samen met ING

Die dag had Joyce slecht nieuws van de dokter gekregen, daardoor was ze van slag: “Normaal neem ik een anoniem gesprek niet aan, dit keer wel.” De man die belde zei dat hij medewerker was van de fraudehelpdesk van de bank. Iemand met een Turks IP-adres zou geprobeerd hebben geld over te boeken van haar rekening, hij belde om te checken of dit klopte. “Ik wist van niets en hij raadde me aan mijn rekening te blokkeren. Nee, dat kon en mocht hij niet voor me doen, maar hij zou me door het hele proces heen helpen.”

Joyce: “Ik voelde me zó stom dat ik erin was getrapt”

FOUTE BOEL

Hiervoor moest Joyce op haar computer een programma downloaden zodat hij mee kon kijken. “Hij hielp bij alle stappen en vroeg me enkele malen iets te accepteren. Een vriendin die op bezoek was kreeg argwaan en belde de politie. Die zei dat het foute boel was, dat ik meteen moest ophangen. Zodra ik ophing, ging mijn computer van alles doen. Ik zette hem snel uit, maar mijn geld was al weg.” De politie kwam langs om te kijken of op haar computer sporen te vinden waren die konden leiden naar de fraudeur. “Natuurlijk belde ik ook direct de bank. Ze waren heel meelevend en gingen er direct achteraan, al was het inmiddels elf uur ’s avonds. Ik werd gewaarschuwd dat het even kon duren voor het geld terug was. Gelukkig bleek het in mijn geval binnen paar dagen geregeld te zijn. Ik ken ook verhalen van mensen die wel al hun geld kwijt zijn.”

Twijfel je over de beller? Hang op en bel direct de bank om melding te maken.

TAS VOL BOODSCHAPPEN

De gebeurtenis heeft veel impact gehad op Joyce. “Ik voelde me zó stom dat ik erin was getrapt. De politie zei dat ik echt niet de enige was. Deze criminelen zijn geraffineerd, het is alsof ze je hersenspoelen. Ik kreeg van alle kanten steun, dat was fijn. Mijn kinderen kwamen met humor en praktische hulp, de buren nodigden me uit om mee te eten tot mijn geld terug was, er stond zelfs iemand voor de deur met een tas vol boodschappen en een envelop met geld. Zo kwam uit al het slechte ook iets moois voort, dat deed me goed.”

ALARMBELLEN

Oplichters doen zich voor als een medewerker van de bank die belt omdat er zogenaamd iets vreemds aan de hand is met je rekening. Maar let op:

Een bank vraagt je nooit om geld over te maken.

Een bank stuurt nooit iemand langs om een pasje, scanner of iets anders op te halen.

Een bank vraagt je nooit iets te installeren zodat ze op afstand met je mee kunnen kijken.

Ontmasker oplichters. Kijk voor tips op ING.nl/veiligbankieren.