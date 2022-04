Jubelton wordt afgeschaft: Eldin (29) en Melanie (28) waren er nog net op tijd bij: “Anders was het ons nooit gelukt om een huis te kopen”

Eldin (29) en Melanie (28) waren waren er nog net op tijd bij. Over een paar weken verhuizen ze naar hun eerste eigen woning, in Hilversum. Hoewel ze allebei werken - Eldin is verzekeringsadviseur, Melanie bedrijfsleider van een escape room - was een eigen huis kopen geen optie. Eldin: “Misschien had ik een paar jaar geleden nog op mijn eigen inkomen een woning kunnen kopen. Maar nu was het, zelfs met ons dubbele inkomen, echt onmogelijk.” Een huis in Hilversum was eind vorig jaar gemiddeld tachtig procent duurder dan in 2015. De stijging zet dit jaar verder door: woningen gaan naar verwachting nog eens twaalf procent meer kosten.

Melanie, ironisch: “Misschien hadden we op onze inkomens een schoenendoos onder een brug kunnen kopen.” Toch kijkt ze er serieus bij. Het ligt dichter bij de waarheid dan leuk is.

Hoe kom je aan een jubelton?

Independer-hypotheekexpert Marga Lankreijer ziet hoe moeilijk starters het hebben. “In Amsterdam moet iemand met een modaal inkomen maar liefst 253.000 euro eigen geld meenemen om een huis te kunnen kopen. In een stad als Utrecht is dat voor een modaal inkomen 145.000 euro. Dat heeft een starter toch niet op de bank staan.”

Dat het Eldin en Melanie toch lukte een woning met twee slaapkamers en een tuin te kopen in Hilversum, komt door de jubelton die Melanie’s moeder hen belastingvrij schonk.

“Haar huis, waar ze al dertig jaar woont, had een behoorlijke overwaarde”, zegt Melanie. “Ze heeft dat geld gebruikt om haar eigen hypotheek te verhogen en ons de jubelton te schenken.”

Hoe lang kun je de kinderen nog belastingvrij schenken?

Ouders mogen hun kinderen nu nog maximaal 106.671 euro geven voor de koop van een eigen woning. Over dat bedrag hoeft geen belasting te worden betaald. Volgend jaar verandert dat. Dan mag nog maar hoogstens 27.231 euro worden geschonken. In 2024 vervalt deze belastingvrije optie compleet. Met het afschaffen van de jubelton hoopt de overheid het speelveld op de woningmarkt eerlijker te maken. Starters met rijkere ouders hebben straks niet langer een voorsprong van een dikke ton op woningzoekenden van wie de ouders niet de middelen hebben om een flink bedrag te schenken.

Starters in moeilijke positie

Vergelijkingssite Independer liet onafhankelijk onderzoeksbureau Q&A onderzoek doen onder starters. 78% van de respondenten (jongeren tot en met 35 jaar zonder koophuis) twijfelt of ze door de stijgende huizenprijzen ooit nog een huis kunnen kopen. Dit aandeel was drie jaar geleden nog 53%. “De twijfels om ooit nog een geschikte woning te vinden, zijn dus enorm gestegen bij deze doelgroep”, vertelt hypotheekexpert Lankreijer. Opties zijn misschien een goedkoper klushuis kopen of je blijft afhankelijk van een schenking van je ouders of opa en oma.

Eldin: “Dankzij de schenking van Melanie’s moeder werden onze mogelijkheden om een huis te kopen zoveel groter. Ik snap dat mensen die niet in onze positie zitten, nergens terecht kunnen. Wij hadden ook deze woning niet kunnen kopen zonder hulp.” Eldin: “We hebben wel wat snellere keuzes gemaakt en niet tot het najaar gewacht, omdat de huizenprijzen ook maar blijven stijgen.” Het hele proces van financiering voorbereiden, adviseurs in de arm nemen, bezichtigen en kopen deden ze in vier weken. Over twee weken verhuizen ze.

Dan maar een klushuis

In Den Haag heeft de 27-jarige IT’er Ryan met z’n vriendin net een woning gekocht zonder jubelton. Hij slaagde er toch in onderdak te vinden, omdat hij het appartement van z’n opa kon kopen, die naar een verzorgingshuis is gegaan. “Ik heb er alles aan gedaan om dit te kopen”, vertelt Ryan over z’n nieuwe woning van 74 vierkante meter en twee slaapkamers. “Er was simpelweg geen andere optie. Ik was al een paar jaar aan het rondkijken, maar alles is zo verschrikkelijk duur. Er wordt keihard overboden. Alleen doordat het appartement van m’n opa niet op de markt kwam, kon ik het kopen.”

Ryan betaalt er twee ton voor: de taxatieprijs. De eerste maanden van het jaar heeft hij de woning, die is gebouwd in 1920, compleet gestript. Vloeren, elektra, waterleidingen, kozijnen: alles nieuw. Over een paar weken kan hij over. Hoewel hij geen jubelton heeft gebruikt voor de aanschaf, ziet hij het verdwijnen ervan ook als desastreus voor starters die na hem komen. “Ik snap niet waarom ouders straks nog een keer belasting moeten betalen over een ton die ze hun kinderen willen schenken. Ze hebben hard gewerkt voor dat geld, en er ook al belasting over betaald. Zonder jubelton worden de mogelijkheden voor starters nog beperkter.”

