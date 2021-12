Juicekanalen: wat zijn dat en wie zitten erachter?

De term juicechannel duikt ineens overal op: in kranten, podcasts en talkshows zijn deze kanalen het gesprek van de dag. Maar wat doen die accounts?

Juicekanalen

Een juicekanaal is een Instagram-pagina of een YouTube-account waarmee roddels over bekende Nederlanders worden gedeeld. Deze roddels krijgen ze binnen via berichten van hun duizenden volgers. Dat zijn soms ook mensen die dichtbij de BN’ers zelf staan. Waar vroeger alleen de roddelbladen daar druk mee waren, is dat nu ook overgewaaid naar onafhankelijke kanalen op het internet.

Hoor en wederhoor van de juicechannels

Waar je van de roddelbladen wellicht nog verwacht dat ze zich houden aan hoor- en wederhoor, is dat bij juicekanalen niet altijd het uitgangspunt. Ook roddels die niet bevestigd zijn, worden - dan wat minder stellig - gewoon gedeeld met de volgers. Dit zijn dan vaak (anonieme) screenshots van gesprekken met de tipgever of foto’s via Instagram Stories, die na 24 uur weer verdwijnen. De meeste accounts maken op YouTube extra video’s waarin ze de roddels uitgebreider bespreken.

Bekende juicekanalen

Er zijn een aantal juicekanalen actief, en groot, in Nederland: Life of Yvonne, het account van Yvonne Coldeweijer (ook bekend als Alberta Verlinde), FawryNotSawry, het account van Farja Farvardin en Juicechannel, het account van Dephlin Jacobs en Kaylee Willems. Bekende accounts op YouTube zijn De Roddelloog van jongerenmerk Rumag en Roddelpraat van Dennis Schouten en Jan Roos.

Bron: Nu.nl