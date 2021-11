Jummie: dit zijn de 7 lekkerste (en leukste) sinterklaasrecepten

Vol verwachting klopt ons hart, want Sinterklaas is weer in het land. Dat betekent: lekker veel snoepen. Met kruidnoten en chocoladeletters in overvloed kunnen we de verleiding in de decembermaand écht niet weerstaan.

Daarom hebben we een paar heerlijke sinterklaasrecepten voor je op een rijtje gezet, zodat je genoeg inspiratie hebt voor de komende tijd. Want wat is er nu gezelliger dan een middagje bakken? Maak er een gezellige én smakelijke Sinterklaas van!

Dit is een heerlijke herfstcake met appel, speculaaskruiden en amandel. Verwarm de oven voor op 150 graden Celsius. Klop 200 gram boter met 200 gram witte basterdsuiker, een snufje zout en een beetje vanille-extract tot romig mengsel. Voeg vervolgens vier eieren één voor één toe. Wacht steeds met het toevoegen van een nieuw ei totdat het vorige ei helemaal is opgenomen.

Meng in een andere kom 200 gram patentbloem, wat bakpoeder en wat speculaaskruiden door elkaar. Voeg het droge mengsel toe aan het natte mengsel en meng alles rustig met een spatel door elkaar. Vet de cakevorm in met boter, schep het beslag in de bakvorm en strijk het glad. Schil een appel en snijd 'm in dunne plakjes. Steek de plakjes appel in de cake en bestrooi de cake met het amandelschaafsel. Bak de cake in 60-70 minuten gaar.

Sinterklaasfudge -Uit de pan van San

Knip een zak spekjes of marshmallows in stukjes en meng ze met een zak kruidnoten. Bekleed de bakvorm met bakpapier en verhit daarna 400 gram pure chocolade met 40 gram ongezouten boter en een blikje gecondenseerde melk in een pan. Laat de chocolade en boter op laag vuur smelten en blijf goed doorroeren, zodat het niet aanbrandt.

Wanneer de chocolade volledig is gesmolten, haal je de pan van het vuur en voeg je de spekjes en kruidnoten toe. Roer alles goed door elkaar. Schenk het dan in de bakvorm en strijk eventueel nog een beetje glad. Zet de sinterklaasfudge minstens een nacht in de koelkast om op te stijven. Snijd de fudge daarna met een scherp mes in vierkante blokjes. Dat wordt smikkelen!

Verwarm de oven voor op 175 graden Celsius. Meng 250 gram bloem met wat bakpoeder, 125 gram bruine basterdsuiker, wat speculaaskruiden en een snuf zout door elkaar. Snijd 125 gram koude boter in blokjes en voeg dit samen met de melk toe aan het bloemmengsel. Kneed er een samenhangend deeg van en laat het daarna in huishoudfolie een half uurtje rusten in de koelkast. Bekleed dan een bakplaat met bakpapier. Maak van het deeg balletjes ter grootte van een 2 euro-munt en verdeel deze over de bakplaat. Bak de mega pepernoten in ongeveer 25 minuten af in de oven.

Smelt 200 gram witte chocolade in de magnetron of au bain marie. Voeg de resterende witte chocolade toe en meng de chocolade goed door elkaar, totdat alles is gesmolten. Haal de kruidnoten door de witte chocolade en leg ze op een vel bakpapier. Strooi er als laatste nog wat de cacao overheen en laat de truffelkruidnoten uitharden. Als je de truffelpepernoten in een luchtdichte koektrommel bewaart, kun je er maximaal een week van genieten.

Pepernoten cheesecake - Libelle

Vet de randen en de bodem van de springvorm in. Smelt 125 gram boter, maal 250 gram amandelspeculaasjes fijn in de keukenmachine en meng dit met wat koekkruiden door de gesmolten boter. Bedek hier de bodem van de vorm mee.

Week dan zes gelatineblaadjes in koud water. Klop drie kuipjes Philadelphia-roomkaas los met drie eetlepels suiker. Breng in een steelpan zes eetlepels melk aan de kook en haal het daarna gelijk van het vuur. Knijp één voor één de blaadjes gelatine uit en voeg ze al kloppend door de warme melk. Voeg nu ook zes eetlepels van de opgeklopte roomkaas door het gelatinemengsel. Uiteindelijk voeg je dit weer toe aan de rest van de opgeklopte roomkaas.

Doe zes eetlepels van de slagroom in apart bakje en klop de rest van de slagroom samen met de vanillesuiker lobbig. Spatel daarna de overige eetlepels slagroom erdoor. Voeg de slagroom toe aan het roomkaasmengsel en meng dit met wat pepernoten door elkaar. Schep het beslag in de springvorm en dek de taart af met plasticfolie. Laat drie uur opstijven in de ijskast. Rooster voor serveren de amandelen goudbruin. Hak ze in reepjes en garneer de taart met de amandel, pepernoten en wat marsepeinen aardappeltjes. Een caloriebommetje, maar één keer per jaar mag dat wel.

Naast een hoop zoetigheid, mag er ook wel wat hartigs op tafel komen. Dit zijn eigenlijk gewoon kaastwisters, maar dan in de vorm van de staf van Sinterklaas. Snijd een rol bladerdeeg in repen en smeer ze in met ei. Strooi er wat geraspte kaas overheen en draai de twee uiteinden in tegenovergestelde richting om de twister te vormen. Smeer de kaasstengels opnieuw in met ei en strooi er vervolgens wat zout en peper overheen. Bak de stafjes in ongeveer 10 minuten op 200 graden Celsius. Klaar!

Dol op banketstaven? Ga dan aan de slag met dit recept. Verwarm de oven voor op 175 graden, vet de cakevorm in met boter en bestrooi 'm daarna met wat bloem. Mix 200 gram boter met 200 gram lichtbruine basterdsuiker tot een geheel. Voeg vervolgens vier eieren een voor een toe. Wacht steeds met het toevoegen van een nieuw ei totdat het vorige ei helemaal is opgenomen. Voeg als laatste het amandelextra toe. Meng in een andere kom 200 gram zelfrijzend bakmeel met wat zout en speculaaskruiden. Schep vervolgens de droge mix door het natte mengsel en meng alles kort door.

Snijd vervolgens de banketstaaf zachtjes in aan de zijkanten, zodat je de bovenkant van de banketletter van het spijs kunt afhalen. Haal het spijs los van de onderkant en snijd het bladerdeeg in stukjes. Giet de helft van het beslag in de cakevorm. Leg vervolgens voorzichtig het amandelspijs daarbovenop en giet vervolgens de rest van het beslag eroverheen. Verdeel de stukjes bladerdeeg over de bovenkant. Bak de cake in 60 minuten gaar in de oven. Handig: heb je na Sinterklaas nog restjes bankletter? Dit recept is ideaal om de restjes in te verwerken, zodat je niks hoeft weg te gooien.

Tiramisu met kruidnoten - Lekker en Simpel

Een heerlijk toetje om het heerlijke avondje mee af te sluiten. Meng 125 gram mascarpone, 200 ml opgeklopte slagroom, wat vanillesuiker en speculaaskruiden door elkaar. Bedek daarna de bodem van twee glaasjes met een laagje kruidnoten. Verdeel hier wat van het mengsel overheen en bedek het daarna weer met een laagje kruidnoten. Opnieuw een laagje mascarpone en maak het geheel af met een klein laagje cacao en een paar kruidnoten. Smakelijk!

