Jury, publiek én kijkers zijn het er over eens: dit is de winnaar van Holland’s Got Talent

Het team van CDK JR danste op de vijfde van Beethoven en wisten daarmee de show te stelen. Ze kregen zelfs een staande ovatie van de jury. “Out of the charts”, zo noemde Dan Karaty het optreden. Ook Edson da Graça was erg over het optreden te spreken: “Het is gewoon kunstzinnig, veel meer dan alleen dans.” De juryleden gingen uiteindelijk voor een top 3 met CDK JR, Eline en Super Skaters.

“We gaan het snel doen”

Het publiek moest uit deze top 3 een winnaar kiezen, maar gelukkig duurde het beraad niet heel lang. “Ik weet hoe dit voelt”, zo vertelt presentator Jamai. “Dus we gaan het heel snel doen.” Het publiek blijkt uiteindelijk voor CDK JR te kiezen en dat betekent dat de dansgroep er met maar liefst 50.000 euro vandoor gaat.

Dit zijn de winnaars van ‘Holland’s Got Talent 2022’! 🏆🤩🎉



Liken = feliciteren ❤️#HGT #hollandsgottalent pic.twitter.com/0RuylxWB9m — Holland's Got Talent (@hgt_nl) 28 oktober 2022

Reactie kijkers

Hoewel de kijkers thuis deze keer niks te zeggen hebben over de winnaar, blijkt toch wel dat ze het eens zijn met de keuze van de jury en het publiek:

Terechte winnaars en mijn nr 1 👏#hgt — Astrid Harting (@itsAssie) 28 oktober 2022

#HGT CDK JR 🏆 En zeeeeeeer terecht! — Ron (@lith56) 28 oktober 2022

Terechte winnaar/winnaars!! CDK JR!! Wat een dansgroep!



Eline komt er wel! #hollandsgottalent #hgt — Petra van Dam (@PetravanDam3) 28 oktober 2022

Maar ik sta 100% en vierkant en absoluut achter deze winnaars: CDK Jr! Wat zij laten zien, niet alleen vanavond maar al die weken, is echt fantastisch. En elke keer nog beter dan de week er voor. Absoluut terechte winnaars. CDK Jr #HGT — Jos Eising (@JosEising) 28 oktober 2022

Yes yes yes en terecht CDK wint hollands got talent zo ontzettend verdiend mijn favoriet ❤️ #HGT — Marielle (@WizzyLove42) 28 oktober 2022

Bron: RTL 4, Twitter