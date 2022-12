Jutta Leerdam haalt menstruatie uit taboesfeer na recordzege: “Ik was helemaal uitgeschakeld”

Waar andere atleten dit soort details voor zich houden, maakt Jutta het juist bespreekbaar tijdens een interview met de NOS.

Jutta Leerdam over menstruatieklachten

Nee, ze voelde zich tijdens de wedstrijd niet goed. Jutta Leerdam kampte bij de race, waar ze na kort uitrijden letterlijk neerplofte op de kussens langs de baan, naar eigen zeggen met misselijkheid, verkramping en een hoge hartslag.

“Ik werd heel licht in mijn hoofd. Ook een beetje duizelig, daardoor kon ik bijna niet meer voor de camera staan”, verklaart de schaatsster de flauwte vlak na de wedstrijd. “Ik was zaterdag heel erg ongesteld en heb veel bloed verloren. Ik was er deze keer zo ziek van.”

Onzeker

Menstrueren is volgens Jutta ‘een ding in de sport’, maar wordt eigenlijk nooit publiekelijk als reden aangeduid voor een minder goede prestatie. “Als je bij een belangrijk toernooi niet fit bent daardoor, is dat eigenlijk supermoeilijk, want je kunt er niks aan doen”, zegt ze.

“Zaterdag lag ik op bed, was ik helemaal uitgeschakeld. Zondag moest ik op het hoogste niveau presteren. Voor mezelf is het mooi dat ik me kon herpakken. Hoewel ik er best onzeker van word, want je bent niet fit.”

Geen invloed op

Dat Jutta op een wedstrijddag zo ziek is van haar menstruatie, vindt ze lastig. “Ik had er geen invloed op. Dat haat ik. Als je ziek bent, heb je er ook geen invloed op. Maar eens in de zoveel keer dat ik die maandelijkse cyclus heb, is het heel heftig, en dat was precies dit weekend.”

Mede doordat Jutta fysiek sterker is dan ooit tevoren sinds haar overstap naar Jumbo-Visma, lukt het haar om met een ruime voorsprong van haar concurrent te winnen. “Er zaten een paar foutjes in mijn rit, maar mijn basisniveau is dus nog steeds hoog genoeg om met zes, zeven tienden verschil te winnen.”

Het kan gebeuren dat je menstruatie voor kortere of langere tijd stopt. Dit betekent niet meteen dat je in de overgang of zwanger bent. Dokter Rutger legt je in deze vlog uit welke redenen er kunnen zijn voor het uitblijven van je menstruatie.

Bron: NOS