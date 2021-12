Kaarsvet op je tafel geknoeid? Zó krijg je het er weer vanaf

Voordat je het überhaupt gaat proberen te verwijderen, is het allerbelangrijkste dat je eventjes wacht. Zorg ervoor dat het vet is eerst goed is gestold, want dan kun je het ook veel beter verwijderen dan wanneer het nog vloeibaar is. Dit geldt overigens niet als het op je vloerkleed, vloerbedekking of bank is gevallen. In deze gevallen is het namelijk wél verstandig om het meteen te verwijderen. Doe je dit niet, dan trekt het vet direct in de stof en laat het een vlek achter.

Van een houten tafel verwijderen

Mocht er nu een beetje kaarsvet op je houten tafel zijn gekomen, dan is het belangrijk dat je eerst probeert om het gestolde gedeelte dat makkelijk loskomt met een stom voorwerp of bijvoorbeeld een krabber te verwijderen. Voor de rest wat je niet direct wegkrijgt kun je het beste de föhn gebruiken, zodat het kaarsenvet weer wat zachter wordt en wel loskomt. Verwijder de overgebleven stukjes vervolgens met wat keukenpapier. Wat ook goed werkt: leg een keukenpapiertje op het kaarsenvet en ga hier met een strijkbout overheen. Het vet trekt door de warmte in het papier. Krijg je het echt niet allemaal weg? Dan kun je eventueel nog proberen om het met schuurpapier te verwijderen

Van een glazen tafel verwijderen

Is er per ongeluk wat kaarsvet op je glazen tafel terecht gekomen? Dan kun je het kaarsvet meestal wel makkelijk verwijderen met een doekje of een spons en een beetje warm water. Leg het doekje of de spons op het kaarsvet en meestal komt het dan vanzelf wel los van de tafel. Probeer de stukjes die niet loskomen te verwijderen met bijvoorbeeld een pollepel of een krabber. Gebruik geen scherpe voorwerpen want dan kunnen er krassen in het glas komen en dat wil je natuurlijk niet.

Wist je dat je trouwens heel gemakkelijk zelf een kaars onder water kan maken? En het voordeel is dat deze niet zal lekken op je tafelblad.

Bron: MaxVandaag