Kabinet komt op dinsdag 2 november met nieuwe coronamaatregelen

Het is precies een maand na het loslaten van de 1,5 meter afstandsregel en de pijnlijke conclusie moet worden getrokken: het gaat de verkeerde kant op met de besmettingscijfers.

Een spoedadvies

Hugo de Jonge laat weten: “De ziekenhuisopnames stijgen harder dan verwacht, daarom moet het kabinet zich nu beraden op aanvullende maatregelen.” Het Outbreak Management Team komt donderdag bijeen voor het opstellen van een spoedadvies.

Regels voor niet-gevaccineerden

De Jonge laat hierbij ook weten dat specifieke regels voor niet-gevaccineerden niet langer taboe zijn. Dat was tot nu toe wel het geval, maar vanaf nu liggen alle opties op tafel: “We zien dat een klein deel niet gevaccineerd is, maar in de ziekenhuizen is het beeld andersom. En we willen hoe dan ook voorkomen dat de zorg weer wordt overlopen en er wéér operaties uitgesteld moeten worden.”

Druk op de zorg

Hij vult aan: “Met name niet-gevaccineerde personen belanden in het ziekenhuis. Zij verdringen zorg voor anderen. Deze ongevaccineerde mensen lopen het grootste risico besmet te raken en zelf anderen te infecteren. Dus maatregelen moeten wel recht doen aan die analyse.”

Persconferentie vervroegd

Welke aanvullende maatregelen het kabinet zal treffen, dat horen we in de persconferentie van dinsdag 2 november. De persconferentie stond eerst gepland voor 5 november, maar wegens de snel stijgende cijfers is deze een paar dagen vervroegd.

Bron: AD.