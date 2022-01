We leggen het verschil uit tussen de ambtseed en ambtsbelofte.

Rutte IV

Het vierde kabinet onder leiding van premier Mark Rutte kan aan de slag. Na de langste formatie ooit in Nederland hebben we weer een kabinet. Het vorige kabinet was sinds het aftreden in januari 2021 demissionair.

Belofte of eed

Het nieuwe kabinet bestaat uit twintig ministers en negen staatssecretarissen. Iedereen moest de ambtseed of ambtsbelofte afleggen, waarin onderstaande dingen plechtig gezworen of beloofd werden:

“Ik zweer, ik verklaar dat ik, om tot minister (staatssecretaris) te worden benoemd rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.”

“Ik zweer, ik verklaar, ik beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.”

“Ik zweer, ik beloof trouw aan de Koning, aan het Statuut voor het Koninkrijk en aan de Grondwet.”

“Ik zweer, ik beloof dat ik de plichten die mijn ambt mij oplegt getrouw zal vervullen.”

“Zo waarlijk helpe mij God almachtig” of: “Dat verklaar en beloof ik.”

Zweren versus beloven

Met deze eed of belofte wordt beloofd of gezworen dat de nieuwe bewindslieden van het kabinet hun nieuwe functie zo goed mogelijk en zonder verborgen agenda zullen uitvoeren. Maar waarom belooft de één, terwijl de ander zweert?

Religieus verschil

Dit heeft voornamelijk met religie te maken. Bij een eed zweert men op de Bijbel en God en bij de belofte niet. Wanneer een minister of secretaris christelijk is, zal deze ervoor kiezen de eed te gebruiken en dus eindigen met: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig”.

Wanneer iemand niet gelooft, kiest hij of zij voor de belofte: “Dat verklaar en beloof ik.” Juridisch gezien is er tussen zweren of beloven geen verschil.

