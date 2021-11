Kabinet wil 2G-regel voor horeca, evenementen en cultuur

Dat blijkt uit het wetsvoorstel dat het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Meerderheid

Het is nog niet zeker of deze maatregel er ook echt komt, aangezien het om een wetsvoorstel gaat. Het plan moet eerst door de Tweede Kamer en daarna de Eerste Kamer worden goedgekeurd. Het is nog niet zeker of het wetsvoorstel op een meerderheid kan rekenen.

Hoogrisico-omgeving

De 2G-maatregel mag alleen worden ingezet als 3G-niet meer volstaat, schrijft het kabinet in de brief. Wanneer dat is hangt af van de coronasituatie en de omgeving waar het voor zou gelden. Het gaat dan om een zogenoemde ‘hoogrisico-omgeving’. Daar wil het kabinet advies over vragen aan het Outbreak Management Team (OMT).

Strengere coronapas

Hoogrisico-omgevingen zijn volgens het kabinet onder meer evenementen, pretparken en dierentuin. Niet al te grote geplaceerde bijeenkomsten, zoals een voorstelling of restaurant, zullen “niet snel” een hoogrisico-omgeving zijn. De strengere coronapas gaat niet worden ingevoerd op essentiële plekken zoals de supermarkt of het onderwijs. Ook zal de maatregel niet gelden voor andere winkels.

Wat wel opvallend is, is dat minister De Jonge schrijft dat vaccinatiedrang geen doel op zich is, maar dat dat wel een neveneffect kan zijn van de 2G-wet.

Uitzondering

In het wetsvoorstel staat een uitzondering voor mensen die zich om medische redenen niet kunnen laten vaccineren. Voor hen zal de 2G-maatregel niet van toepassing zijn. Zij kunnen dan op een andere wijze toegang krijgen tot locaties waarvoor het coronatoegangsbewijs met 2G vereist is.

