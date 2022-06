Kabinet wil de prijs van een pakje sigaretten verhogen naar 47 euro

Van Ooijen hoopt dat de prijsverhoging ervoor gaat zorgen dat het percentage mensen dat rookt van ongeveer 20 procent nu, naar 7 procent gaat in 2040. Het uiteindelijke doel voor dat jaar is dat er nog maar 5 procent rokers zijn en dat er helemaal geen rokers zijn onder kinderen die nu opgroeien. Het is de bedoeling dat de prijsverhoging in stapjes gaat plaatsvinden. Momenteel ligt de prijs van een pakje sigaretten rond de 8 euro, maar in het regeerakkoord staat dat dit verhoogd mag worden naar 10 euro.

Succesverhaal in Australië

In Australië zijn dergelijke plannen al een tijdje doorgevoerd. Daar kost een pakje sigaretten momenteel zo’n 25 euro. Als je dus een pakje per dag rookt, dan ben je jaarlijks meer dan 9.000 euro aan je verslaving kwijt. In Australië is de prijsverhoging al effectief gebleken: het percentage rokers zakte daar van zo’n 25 procent in 1991 naar iets meer dan 11 procent in 2021.

Verbod op e-sigaretten

Binnenkort komt er in Nederland ook al een verbod op e-sigaretten, ofwel vapes. Dit werd vorig jaar al bekend gemaakt door demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid en zal vanaf 1 juli dit jaar ingaan. Na deze datum mogen er alleen nog maar e-sigaretten verkocht worden met een tabak smaak en is de fruitige vape verleden tijd.

Wat vind jij? Zou roken überhaupt verboden moet worden op alle plekken waar kinderen komen? Bekijk deze video om te kijken hoe andere mensen daarover denken.

Bron: RTL Nieuws