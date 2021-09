Kan kerst niet vroeg genoeg beginnen? Kom met je vriendinnen in de sferen bij dit fantastische high tea buffet

De eerste kerstballen en lichtsnoeren hebben hun weg al naar de A. C. Tion (lees: Action) gevonden en bij de tuincentra wordt er inmiddels ook ruimte vrijgemaakt. Dat kan maar één ding betekenen: de kerstperiode komt eraan.

High tea buffet in kerststijl

Met op het moment van publiceren nog 98 dagen tot kerst is het voor sommige kerstliefhebbers nu al de juiste tijd om zich voor te bereiden op de decembermaand. Bij Intratuin in Halsteren begrijpen ze die behoefte maar al te goed. Daar kun je vanaf 2 oktober bij de kerstman aanschuiven om te genieten van een overheerlijke high tea.

Twee uur lang smullen

Wie een plekje reserveert mag zich twee uur lang te goed doen aan een uitgebreid en onbeperkt (!) buffer vol zoete maar ook hartige hapjes. De kerstbeleving maakt het plaatje compleet, want je mag plaatsnemen in een authentieke spiegeltent van ruim 120 jaar oud. Zelfs de koninklijke familie heeft ooit in deze tent gezeten. Zeg eens eerlijk: heb je ooit in zo’n feestelijke omgeving een high tea genuttigd?

Er is nog meer goed nieuws, want ‘Santa’s home’ is maar liefst zeven dagen per week geopend voor een ‘Good Morning’ High Tea, High Tea of ‘Afternoon’ High Tea. Een plekje reserveren doe je hier. De tickets voor kinderen kosten € 14,95, volwassenen mogen naar binnen voor € 23,95.