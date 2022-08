Woensdagavond namen presentatrice Anniko van Santen, Volkskrant-cartoonist Jip van den Toorn en dichter Daniël Vis het tegen elkaar op in De slimste mens. Daniël nam voor het eerst plaats op een van de stoelen en de kijkers raakte niet over hem uitgepraat. Niet door zijn slimme of juist domme antwoorden, nee de dichter blijkt als twee druppels water te lijken op jurylid Maarten van Rossem.

Zoon Maarten van Rossum

Daniel en Maarten lijken qua uiterlijk niet alleen op elkaar, volgens de kijkers praten en bewegen ze ook hetzelfde. ‘Goh, dat lijkt wel de zoon van Maarten van Rossem", merkt een kijker dan ook op op Twitter. De deelname van Vis was helaas niet heel succesvol, hij wist de finale niet te winnen van Anniko van Santen. Maar aandacht krijgt hij genoeg:

Goh, dat lijkt wel de zoon van juryvoorzitter Maarten van Rossem 😀 #DeSlimsteMens #DaniëlVis pic.twitter.com/VHEL5S2YEx — René Boekhorst (@Buckhurst) 3 augustus 2022

Die Daniēl is stiekem gewoon een buitenechtelijke zoon van Maarten van Rossem. Zoek maar eens op hoe die er als jongere man uitzag. #slimstemens #deslimstemens — Roy Ramaker (@royramaker) 3 augustus 2022

Dit is toch Maarten van 100 jaar geleden? #deslimstemens pic.twitter.com/K9KQQ7cuD9 — Peter M. Celie (@PeterceliePeter) 3 augustus 2022

@DeslimstemensNL Nou, we hebben de opvolger van Maarten van Rossem gevonden vanavond… #deslimstemens pic.twitter.com/D5ILwZyGkX — Pauluzzzb (@paulbuis) 3 augustus 2022

Is Daniël Vis een jonge Maarten van Rossum? 😳🤔🧐 #deslimstemens — Herman Donselaar (@hermandonselaar) 3 augustus 2022

Dit lijkt net de verloren zoon van Maarten van Rossum, op alle manieren. #deslimstemens — LowaddictsSoundsystem (Dillan) (@LwddctsSndsstm) 3 augustus 2022

De buitenechtelijke zoon van Maarten ligt er uit #deslimstemens — Ingrid023🙋‍♀️👩‍🎓 (@ingriddebruijn) 3 augustus 2022

Bron: Twitter