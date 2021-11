Kans op IC-opname door coronavirus is meer dan 30 keer zo groot voor ongevaccineerden

Uit nieuwe analyses van ziekenhuis- en intensive care-opnames van het RIVM blijkt dat volledige vaccinatie in 94% van de gevallen beschermt tegen ziekenhuisopname en in 97% van de gevallen beschermt tegen IC-opname. Ongevaccineerden van 18 jaar en ouder hebben 17 keer meer kans om opgenomen te worden in het ziekenhuis en 33 keer meer kans om opgenomen te worden op de IC.

Oudere leeftijdsgroepen

Bij mensen in de leeftijdsgroep van 70 jaar en ouder beschermt volledige vaccinatie in 89% van de gevallen tegen ziekenhuisopname. Dat is minder hoog dan in jongere leeftijdsgroepen. Vanaf het begin van de epidemie hebben ouderen (en kwetsbaren) meer kans om met COVID-19 in het ziekenhuis te worden opgenomen. Bij deze leeftijdsgroep is de kans op opname ruim negen keer hoger bij ongevaccineerde dan bij gevaccineerde personen.

Het leeftijdsverschil is ook duidelijk zichtbaar in de ziekenhuizen. Ongevaccineerde coronapatiënten in het ziekenhuis zijn over het algemeen een stuk jonger dan de gevaccineerden die in het ziekenhuis terecht komen. Volgens het RIVM zijn ongevaccineerde COVID-19 patiënten in het ziekenhuis met een mediane leeftijd van 59 jaar in oktober bijna 20 jaar jonger dan gevaccineerde patiënten, met een mediane leeftijd van 77 jaar in diezelfde maand.

Bron: RIVM