Karin raakte haar kinderen kwijt door toeslagenaffaire: “Ik zag ze nooit meer terug”

Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) kwam eerder deze week met het schokkende nieuws dat er tussen 2015 en 2020 zo’n 1115 kinderen uit huis zijn geplaatst als gevolg van de toeslagenaffaire. Duizenden ouders raakten door de ontstane schulden hun kinderen kwijt.

Huis kwijtgeraakt

Karin van Opstal is zo’n ouder. Nadat zij onterecht was bestempeld als fraudeur, moest Karin maandelijks 900 euro afdragen aan de Belastingdienst om haar schulden af te betalen. Dat geld kon ze niet missen. “In januari 2009 ben ik mijn huis kwijtgeraakt”, vertelt Karin aan tafel bij Jinek.

Pasgeboren zoontje 12 jaar niet gezien

Ondertussen was Karin hoogzwanger. “Waar wilt u de kraamzorg?”, werd haar gevraagd. “Daar kon ik geen antwoord op geven. Ik had geen huis”, vertelt Karin. En dat had grote gevolgen. Bij vrienden thuis verblijven, een kraamhotel, het was allemaal geen optie. “Drie dagen later kwam het maatschappelijk werk van het ziekenhuis langs.” Na de bevalling namen ze haar tien dagen oude zoontje mee. Inmiddels is hij twaalf, maar Karin heeft hem nooit meer gezien.

Meegenomen door Jeugdzorg

Ook twee van haar oudere kinderen raakte Karin een paar weken later kwijt. Zonder enige waarschuwing. Toen zij haar kinderen uit school wilde halen, kreeg zij van de juf te horen dat ze al opgehaald waren door Jeugdzorg. “Je staat daar op je kinderen te wachten en ze komen niet meer”, blikt Karin terug. “Ze komen nooit meer.” Een paar dagen later wordt Karin thuis bezocht door Jeugdzorg. Naar eigen zeggen wordt zij ‘tegen de muur gedrukt’ terwijl haar twee andere kinderen worden meegenomen.

Waarom gebeurde dit? “De basisbehoeften voor de kinderen had ik niet”, hoorde Karin achteraf van Jeugdzorg. “Ik had geen financiën en ik had geen eigen onderdak. Ik ging van huis naar huis.”

Psychologische tests

Al jaren heeft Karin haar kinderen - op haar oudste zoon na - niet gezien of gesproken. Zelfs na talloze psychologische tests die laten zien dat ze stabiel is, krijgt ze haar kinderen niet terug. “Je kan bij Jeugdzorg blijven trekken, maar ze geven niets”, zegt ze met tranen in haar ogen. “Ik zou niet eens weten hoe ze eruit zien op dit moment.”

Geschokte reacties

Op Twitter reageren kijkers geschokt op Karins verhaal. Het door CBS gepubliceerde verhaal over de 1115 kinderen die door de toeslagenaffaire uit huis werden gehaald, komt ineens hard binnen nu het getal een gezicht krijgt. Op Twitter ontvangt Karin dan ook bakken met steun van kijkers. Velen geven aan met tranen in hun ogen naar haar verhaal te hebben geluisterd. “Onvoorstelbaar”, noemt een kijker de situatie. Met de hashtag #1115kinderen wordt aandacht gevraagd voor het grote probleem.

Minstens 1115 kinderen zijn door de Toeslagenaffaire uit huis geplaatst. Slachtoffer van de Toeslagenaffaire Karin van Opstal maakte dit ook mee: “Toen mijn zoon tien dagen oud was is hij opgehaald door jeugdzorg en ik heb hem nooit meer teruggekregen.” #jinek pic.twitter.com/H4SxhG1tVZ — Jinek (@Jinek_RTL) 20 oktober 2021

Bijzondere avond gehad met de geweldige @Karina13223075 bij #Jinek. Je kon een speld horen vallen toen Karin haar verhaal deed. Hoop nu dat het recht zijn beloop zal hebben #1115kinderen. Welterusten💙 pic.twitter.com/rwOGdeMgEq — Harriet Duurvoort (@HDDuurvoort) 20 oktober 2021

#jinek Vol verbijstering luisteren naar het ontluisterende verhaal van Karin, die o.a. haar pasgeboren kindje abrupt moest afstaan.



Jeugdzorgpersoneel leeft soms in ivoren toren.



En nog zijn de kinderen niet terug bij haar#toeslagenschandaal #toeslagenaffaire — audrey (@Braafheidzelve) 20 oktober 2021

Gisteravond met afschuw het verhaal van die moeder gehoord bij #jinek wat een #onrecht en leed en wat een #machteloosheid en dat is dan 1 verhaal...er zijn er nog zoveel meer. Zoveel #machtsmisbruik #1115kinderen — Mariet den Ouden (@ffmariet) 21 oktober 2021

Gisteren zitten janken bij #jinek. Niet eens weten hoe je kinderen er nu uit #zien…. Elke keer als je de mensen achter de feiten van het ongekende onrecht ziet, wordt het moeilijker te bevatten en verkroppen. #1115kinderen — Bettine Pluut (@bettinepluut) 21 oktober 2021

Onvoorstelbaar. Je komt je kinderen van school halen en ze zijn er niet meer. Je vraagt hoe het met ze gaat maar je hoort niks meer. En de kinderen horen niks meer van jou, hoe je ook roept. De machteloosheid. #1115kinderen #jinek — Ingrid Bilardie (@IngridBilardie) 20 oktober 2021

Bron: RTL, Twitter.