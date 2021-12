Eind september werd al bekend dat Hans en Karin een punt achter hun huwelijk hadden gezet. In de follow up-uitzending van Ik vertrek reisden de makers af naar Bonaire om te kijken hoe het nu écht met ze gaat en daar zijn de kijkers van geschrokken.

Trouble in paradise

Vijf jaar geleden vertrok het stel naar Bonaire om een midgetgolfbaan te openen. Alles ging goed en ze waren zo verliefd dat ze elkaar continu liefkozend ‘scheet’ noemde. Ze woonden daar een aantal jaar in een waar paradijs, maar niet veel later bleek er toch trouble in paradise te zijn. Hun huwelijk strandde en Karin keerde terug naar Nederland.

Na de vakantie niet meer terug

Karin vertelt dat zij en Hans op een gegeven moment als ‘broer en zus’ leefden. “Vijf jaar lang op elkaars lip zitten gaat je ook niet in de koude kleren zitten.” Ze hadden geen aandacht meer voor elkaar. Het kon zo niet langer, dus pakte ze halsoverkop haar spullen. Hans bleef achter Bonaire.

Terwijl Karin een nieuw leven probeerde op te bouwen, runde hij in zijn eentje de golfbaan. Hij voelde zich door Karin in de steek gelaten. “Ze is vertrokken met een geplande vakantie, die haar ook gegund was. En ze heeft besloten om nooit meer terug te komen en mij hier gewoon in de steek te laten met alles”, begint Hans. Hij heeft het er erg zwaar mee. Vooral ook nu hij gezondheidsproblemen blijkt te hebben. Zo heeft hij trombose én epilepsie.

Te veel werk

Eerlijk is eerlijk: het was geen makkelijk avontuur voor de twee. Hun huis bleek al snel te dicht bij het huis van de buren en moest daarom drie meter verplaatst worden. Ook probeerde de lokale overheid er alles aan te doen om de aanleg van de golfbaan te voorkomen. Volgens Karin mocht zij telkens alles op lossen. “Ik mis het echt niet. Al het werk kwam eigenlijk op mij neer. De boodschappen, de papieren, zorgen dat de voorraden in orde waren, het aanvegen van de banen, onkruid plukken, you name it”, vertelt ze.

Nieuwe liefde

Toch was het geen makkelijke beslissing voor Karin om alles achter te laten. “Ik laat natuurlijk wel iets moois achter. Het was mijn idee en we hebben het niet cadeau gekregen. Als je dan een goed bedrijf op poten hebt gezet, waar het dan fout gaat, is dat wel jammer.” Inmiddels heeft Karin haar geluk weer gevonden. “Ik ben eind oktober namelijk verliefd geworden. Dus mijn nieuwe jaar ga ik in met een superlieve man en een leuke baan. Ik mag niet klagen.”

Spijt komt achteraf

Hans ziet nu wel in dat hij alles wat Karin deed voor lief nam. “Ik heb haar nooit zo gewaardeerd. Nu moet ik alles zelf doen en heb ik toch een stuk meer respect voor haar gekregen. Ik heb nooit goed beseft wat ze allemaal deed.”

Ook met Hans gaat het steeds beter. Hij geeft toe dat hij het tijdens de opnames van Ik vertrek erg moeilijk had vanwege het gemis van Karin. “In de tussentijd gaat het gelukkig al een heel stuk beter met mij en mijn gezondheid en kijken we uit naar de kerstdagen.”

Bron: Avrotros, Twitter