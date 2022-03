Kate en echtgenoot prins William wilden altijd hun drie kinderen prins George (8), prinses Charlotte (6) en prins Louis (3) een zo normaal mogelijke opvoeding geven. Zo besloot het stel na de geboorte van George in de zomer van 2013 eerst geen kindermeisje in te huren voor hun pasgeborene.

Maar de zorg voor een jonge baby in combinatie met het uitvoeren van koninklijke taken was niet gemakkelijk voor de ouders, zegt de Britse koningshuisexpert Katie Nicholl. Dat leidde ertoe dat Kate een gesprek had met de Queen waarin ze haar alles toevertrouwde over de opvoedmoeilijkheden.

“Kate nam de koningin in vertrouwen en zei dat ze het alleen met George zijn en het niet hebben van een fulltime kindermeisje of kraamverzorgster erg moeilijk had gevonden. William en Kate wilden praktische ouders zijn, en dat hebben ze gedaan tot september en toen hebben ze een kindermeisje aangenomen.”

Moeder springt bij

Nu vertrouwen Kate en William helemaal op nanny Maria Borrallo, die is opgeleid aan het prestigieuze Norland College en nog steeds zorgt voor George, Charlotte en Louis.

Maar naast de nanny springt ook Kates moeder Carole regelmatig bij. “Carole komt regelmatig door de gouden poorten van Kensington Palace, ze scheurt er zo doorheen in haar Land Rover. Er is geen beveiliging, omdat iedereen haar kent. Ze komt helpen tijdens bad- en bedtijd en is absoluut onmisbaar.”

Nu haar kinderen ouder zijn, heeft Kate het aantal koninklijke taken dat ze uitvoert opgevoerd. Maar ze heeft al eerder onthuld dat ze een schuldgevoel heeft als ze haar kinderen moet achterlaten om te werken.

