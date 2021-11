Kate Middleton draagt dé ultieme kerstjurk tijdens theateravond

En wat blijkt? De jurk is een ‘oudje’, die Kate eerder al in 2019 droeg.

Kerstoutfitje

De jurk, een prachtig lang groen exemplaar bedekt met pailletten, is van designer Jenny Packham. Kate combineert de jurk met een donkergroene clutch, óók bedekt met pailleten en suede stiletto hakken van Rebecca Greenery. Kate, die niet vies is van een beetje recyclen als het om kleding gaat, droeg de jurk eerder al tijdens een officiële royal tour in Pakistan in oktober 2019.

Getty Images Beeld Samir Hussein/WireImage

Modieuze prins William

Ook prins William had zich voor de gelegenheid feestelijke uitgedost. Hij droeg namelijk deze keer geen standaard saai zwart pak, maar een prachtig donkerblauw velvet exemplaar, geheel naar de laatste trends. De twee zagen er samen dan ook uit om door een ringetje te halen.

Getty Images Beeld Getty Images

Steuntje in de rug voor entertainers

Kate en William waren er overigens voor een goed doel. Het geld dat voor de show is ingezameld wordt namelijk gebruikt om entertainers in de Verenigd Koninkrijk te steunen. Of ze nu hulp nodig hebben omdat ze op leeftijd zijn, een slechte gezondheid hebben óf door een moeilijke tijd gaan.

Bron: Dailymail.co.uk