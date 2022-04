“Ik heb wel een hele leuke man ontmoet. Daar kan ik verder nog niks over zeggen”, zo vertrouwt ze de verslaggever toe. “Leuk, hè? Na maanden janken heb ik nu weer een beetje vlinders. Dat is toch veel leuker. En dat past ook helemaal bij de zomervibe”, aldus de actrice.

Op de cover van Weekend

De nieuwe man was niet helemaal een geheim, want hij staat ook al samen met Katja op de cover van Weekend. Als de verslaggever de cover aan Katja laat zien, bevestigt zij dat het om hem gaat. “Oh ja! Dat is hem wel, haha. Maar het is zijn achterhoofd. Hij heeft ook een hele knappe achterkant, dus wat dat betreft...”

Pijnlijk en ingewikkeld

Katja vertelde onlangs nog in het AD dat ze erg veel moeite had met het feit dat haar ex-vriend Freek van Noortwijk alweer snel aan het daten was na hun breuk. “Dat onthechten, dat was me wat”, zegt de actrice. “We zijn pas sinds november uit elkaar. Daar moet gewoon tijd overheen gaan.” Toch blijft het soms moeilijk, vindt Katja. “Freek heeft het iets complexer gemaakt door zich redelijk snel weer op het liefdespad te begeven. Dat vond ik pijnlijk en ingewikkeld.”

Bron: Shownieuws