Katja Schuurman laat van zich horen na breuk: “Het wordt weer licht”

Op Instagram laat ze haar volgers weten hoe het met haar gaat.

Uit elkaar

Katja maakte vorige maand bekend dat zij en Freek uit elkaar gaan. “Met onbeschrijfelijk veel pijn in onze harten hebben Freek en ik moeten besluiten om niet meer samen als geliefden door het leven te gaan”, schreef de presentatrice toen bij een foto van hen samen. “We hebben enorm ons best gedaan om ons samenzijn als levenspartners te laten werken, maar we verschillen meer dan we beiden lang hoopten.”

Niet achterom kijken

Een aantal weken zijn inmiddels verstreken, en het gaat gelukkig steeds beter met Katja. “Het wordt weer licht”, zegt ze. “Als je achterom kijkt, dan loop je de verkeerde kant op”, zegt mijn goede vriendin Angelique Woudenberg altijd. Ik koester en draag met me mee wat mooi was en ik laat gaan wat ons niet diende. Zo zacht en liefdevol als mogelijk. Op weg naar een nieuwe harmonie.”

Veel steun

Ze geeft toe dat ze niet zo goed is in loslaten, onthechten en afscheid nemen. “Maar ik voel mezelf weer dichterbij. In innige omstrengeling met mijn twee grootste liefdes, Sammie en Coco Loulou.” Ze is blij met alle steun die ze heeft gekregen van alle liefdevolle mensen om haar heen. “Die me vasthouden als het even donker is”, zegt ze.

Toekomst

Met name haar vader, moeder en zus wil ze bedanken. “Die me altijd opvangen als ik dreig te vallen.” Ze vertelt dat ze hoopt hen vooral weer vreugde te kunnen bezorgen. “Vandaag is de eerste dag van de rest van ons leven”, stelt ze. “And what a life it is...”

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Katja Schuurman (@katjaschuurman) op 10 Dec 2021 om 0:17 PST

