Katja Schuurman voelt 'diepe pijn' door de acties van ex Thijs Römer

Statement Katja Schuurman over zaak Thijs Römer

Schuurman heeft zich lange tijd stilgehouden over de zaak vanwege haar dochter die ze samen met Thijs heeft. Nu is het moment hier dat ook zij klaar is voor een reactie en haar belevingen.

Katja deelt dat ze als moeder, vrouw en als mens niet anders kan dan het hebben van ‘diepe pijn’ over het gedrag en de keuzes van Thijs. Maar, er is een kind in het spel en daarom schrijft ze dat ze hem nooit zal laten vallen. ‘Ik zal alles doen dat in mijn macht ligt om bij te blijven dragen aan een zo normaal en liefdevol mogelijk relatie tussen vader en dochter’, sluit ze af.

Thijs en Katja trouwden in 2006 en in 2010 kregen ze dochter Sammie. In 2015 zetten ze een punt achter hun relatie.

Bron: Telegraaf