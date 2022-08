Kattenhoroscoop: dit zegt het sterrenbeeld van je kat over z'n persoonlijkheid

Katten zijn (soms letterlijk) ongrijpbare wezens met mysterieuze karakters. We helpen je een handje in het beter begrijpen van je eigenwijze viervoeter aan de hand van hun sterrenbeeld.

Ram kat (21 maart-19 april)

Ram katten zijn avonturiers en altijd onderweg om zichzelf fysiek uit te dagen. Ze zitten graag op hoge en onmogelijke plekken in huis en halen gekke capriolen uit die meer dan eens voor een hartverzakking bij hun menselijke eigenaren veroorzaakt. Ram katten zijn moedig en laten niet over zich heen lopen. Ze hebben net als ram mensen veel energie, zijn impulsief en speels.

Stier kat (20 april-20 mei)

Gegronde, relaxte katten die zich niet al te druk maken. Die kenmerken omschrijven stier katten het beste. Katten geboren onder dit sterrenbeeld zijn trouw aan hun verzorgers, houden van regelmaat en vinden lichamelijke aandacht fijn. Ook zijn ze een tikkie koppig en doen niets waar ze geen zin in hebben. Een lekker zacht kleedje waar ze op kunnen slapen? Yes, please.

Tweelingen kat (21 mei-20 juni)

Tweelingen katten zijn aanwezig, enthousiast en heel speels. Net kittens. Ze zijn superslim en hebben een geheel eigen karakter. Tweelingen katten weten precies waar het lekkers in huis ligt en hoe ze jouw aandacht kunnen trekken. Dat doen ze zo poeslief, dat je niet anders kunt dan ze geven wat ze willen. Vreemden in huis vinden ze niet zo leuk, dan vind je ze terug onder de bank. Maar als ze iemand hebben leren kennen, zijn ze vrienden voor het leven.

Kreeft kat (21 juni-22 juli)

Er bestaat geen loyalere, meer trouwe en beschermende kat dan een kreeft kat. Ze zijn verliefd op hun mensenbaasjes en liggen het liefst de hele dag op schoot. Ze houden van verzorging: een schone kattenbak, een borstel door hun vacht en een comfortabel bedje om op te slapen. Liefst onder de dekens bij hun verzorgers. Lekker veilig en warm.

Leeuw kat (23 juli-22 augustus)

Als je een leeuw kat in huis hebt, is er maar één de baas. Hij. Leeuw katten zijn moedig, sterk en houden van aandacht. Hebben veel energie en zijn geboren leiders. Hun instinct is sterk en zijn heel beschermend. Ze houden van aandacht en een aai over hun bol. Maar alleen als het hen uitkomt.

Maagd kat (23 augustus-22 september)

Maagd katten houden van observeren. Zelfs als je denkt dat ze in een diepe slaap zijn, houden ze de wacht. Geen geluidje of beweging ontgaat hen. Ze zijn reteslim en zich altijd bewust van wat er om hen heen gebeurt. Het zijn gevoelige katten die je met een zijden handschoen moet aanpakken. Ze zijn onafhankelijk en kunnen prima langere tijd alleen zijn.

Weegschaal kat (23 september-22 oktober)

Deze katten zijn sociaal, charmant en houden van knuffelen. Als ze zich tegen je aan vleien, laten ze weten dat je de wereld voor ze betekent. Weegschaal katten zijn wisselvallig in waar ze zin in hebben. De ene dag vinden ze dat nieuwe voer heerlijk, terwijl ze de andere dag er totaal geen oog voor kunnen hebben. Het karakter van weegschaal katten is rustig en een tikkie lui.

Schorpioen kat (23 oktober-21 november)

Gefocust en intens: dat zijn de kenmerken van het karakter van een schorpioen kat. Als ze hun zinnen ergens op hebben gezet, gaan ze ervoor. Of dat nu een dichte deur open krijgen is, of spelen met hun favoriete speeltje: ze zullen net zolang zeuren tot ze van je krijgen wat ze willen. Schorpioen katten kennen geen gevaar en zijn echte avonturiers. Ze komen altijd weer terug naar huis, want katten geboren onder dit sterrenbeeld zijn extreem loyaal aan hun verzorgers.

Boogschutter kat (22 november-21 december)

Boogschutter katten zijn nooit thuis, maar altijd op avontuur. Als ze naar buiten gaan, gaan ze het liefst zo ver mogelijk op pad om nieuwe gebieden te ontdekken. Boogschutter katten zijn gek op mensen en totaal niet eenkennig. Omdat ze veel energie hebben, zijn ze snel klaar met een knuffelbeurt. Hup, weer snel naar buiten.

Steenbok kat (22 december-19 januari)

Praktisch, intelligent en impulsief: dat is een steenbok kat in een notendop. Altijd bezig met het overwegen van hun opties: op de stoel blijven liggen tot ze eten krijgen, of eraf en bedelen om een snack? Steenbok katten houden van netheid, zoals een schone kattenbak, een borstel door hun vacht en een schone, opgeruimde leefomgeving.

Waterman kat (20 januari-18 februari)

Waterman katten zijn vriendelijk, onafhankelijk en heel loyaal naar hun baasje. Ze zijn extreem intelligent, creatief en zijn er een ster in om alles tot hun nieuwe speeltje om te toveren. Waterman katten houden evenveel van knuffelen als van alleen zijn. Ze kunnen wat teruggetrokken lijken, maar dat is hun manier van selfcare. Neem het niet al te persoonlijk, het heeft niets met jou te maken. Ze zijn allesbehalve voorspelbaar: net als je denkt dat je ze kunt doorgronden, doen ze het net even anders.

Vissen kat (19 februari-20 maart)

Vissen katten zijn intuïtief en voelen haarfijn aan hoe het met hun baasje gaat. Ze zijn lief, vriendelijk en dienend naar degene die hen verzorgt. Ze houden extreem veel van knuffelen en nabijheid. Ze lijken wat lui, maar hebben gewoon veel tijd nodig om tot zichzelf te komen tussen al die gevoelens en emoties.

Bron: pawp.com