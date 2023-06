Keert het stabiele zomerweer terug of blijft het regenen?

We hadden even regen, maar gelukkig klaart het weer helemaal op. Er staat ons een práchtig droog en zonnig weekend te wachten.

Avondzonnetje

Vrijdagavond kun je het weekend aftrappen in de zon. De temperatuur blijft tot zonsondergang 20 graden Celsius of hoger. In de nacht van vrijdag op zaterdag kan er plaatselijk wat regen vallen, maar daar blijft het voorlopig bij.

Heerlijk zomerweer

“Op de eerste dag van het weekend is het weer volop zomer in grote delen van het land”, zegt Weeronline. In de ochtend hangen er nog wat sluierwolken, maar die trekken richting de middag helemaal weg. Aan de kust stijgt de temperatuur naar ruim 25 graden en in het zuiden van Nederland kan het lokaal wel 28 graden worden. Heerlijk zomerweer dus!

Sterke zonkracht

Door een wind uit zuidelijke richtingen wordt het zondag nóg een tikkeltje warmer en kan het kwik op sommige plekken boven de 30 graden komen. Smeer je goed in als je naar buiten gaat, want er is sprake van zonkracht 8. Dat betekent dat een onbeschermde huid al binnen tien (!) minuten kan verbranden. Zó dik hoor je zonnebrand eigenlijk te smeren.

Enkele onweersbuien

In de loop van de avond en in de nacht naar maandag draait de wind naar het westen en trekken enkele (onweers)buien over het land. Daarmee valt de temperatuur op de eerste dag van de nieuwe week een stuk lager uit. Alsnog blijft het lekker weer, met zo’n 20 tot 24 graden. In de ochtend kan er wat regen vallen, maar de rest van de dag blijft het droog.

Geen hittegolf

Het is bizar warm geweest in juni, maar die hitte komt voorlopig niet meer terug. De temperatuur blijft volgende week steken op maximaal 24 graden. En dat is een gebruikelijke temperatuur voor eind juni. De kans op neerslag neemt wel toe, maar het blijft bij slechts af en toe een bui.

Bron: Weeronline