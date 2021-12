Kees van der Spek roept op: lievelingslied Peter R. de Vries moet op nummer 1 in Top 2000

Van der Spek deed dinsdagavond in Beau de oproep om A whiter shade of pale van Procol Harum, het lievelingslied van zijn overleden vriend en collega Peter R. de Vries, naar de nummer één-positie in de Top 2000 te stemmen. “Door zijn dood is het nummer echt een statement geworden", zei hij daarover.

Bijzonder nummer

Peter stemde zelf ook altijd op dit nummer dat ook tijdens zijn uitvaart op alle radiozenders tegelijk werd gedraaid. Kees van der Spek: “Het is het nummer geworden van: rechtop, niet buigen. Van een volk dat wóédend is. Dat zit er allemaal achter. Als ik het nu hoor, in zijn geheel, dan houd ik het amper droog. Dat komt door die uitvaart. Het staat voor zoiets bijzonders.”

Via de website kun je tot en met vrijdagmiddag 16.00 uur stemmen op jouw favoriete nummers voor de Top 2000.

Bron: AD.nl