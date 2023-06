Kelly Weekers: 'Lastig dat men me als blond vriendinnetje zag'

In de podcast doet Weekers ook een boekje open over haar huwelijk en toekomstwensen.

Vooroordelen

“Ik denk dat dat jaren geleden ook echt wel zo was, dat mensen dachten: dat is de vriendin van. Of weet je wel, Miss Nederland, zo’n blond vriendinnetje”, aldus Kelly. De psychologe denkt wel dat, omdat zij en John inmiddels al elf jaar een relatie hebben, het beeld van mensen is veranderd. “Ik ben er ook niet meer zo mee bezig.” Kelly, die soms ook achter de desk van RTL Boulevard te zien is, heeft het gevoel dat het publiek haar nu ook beter kent. “Ik denk dat het nu een beetje fifty-fifty is. Mensen kennen hem of kennen mij.”

Eigen inbreng

Kelly vond het aanvankelijk ‘gek’ om te merken dat mensen haar als ‘de vriendin van’ zagen. “Ik vond dat best wel gek natuurlijk. Ik heb psychologie gestudeerd en ik was met m’n eigen ding bezig. En toen kreeg ik iets met hem en toen was ik een soort van, zijn vrouw. Ineens heb je een soort van geen eigen inbreng meer, of als je dingen bereikt dan heb je dat vast aan hem te danken.” Dat idee omschrijft Kelly als ‘irritant’.

Acht jaar verloofd

In december 2015 ging John op één knie voor Kelly, maar van een huwelijk is het nog niet gekomen. “Omdat ik zo’n vrouw ben die daar dan geen werk van maakt. Ik heb modellenwerk gedaan. Ik heb 8000 trouwjurken aangehad”, zegt ze. “Ik ben introvert, als ik alleen al denk aan een gastenlijst en een feest met heel veel mensen en ik als center of attention... Dan denk ik echt: Daar moet ik even de zin voor vinden.”

Over anderhalf jaar is het stel 12,5 jaar samen. “We hadden het er toevallig laatst over. En misschien bij het 12,5-jarig jubileum.” Een andere factor is het stichten van een gezin. Kelly en John hebben samen twee kinderen gekregen. “Ik vind kinderen en gezin wel belangrijker. Dan ben je wel een paar jaar verder.”

Bron: RTL Boulevard