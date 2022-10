Ken je de Ice Bucket Challenge nog? Acht jaar later (nu dus!) levert dat een nieuw ALS-medicijn op

Je herinnert het je misschien als een grappige hype op social media, maar de Ice Bucket Challenge heeft serieus geld opgeleverd. Meer dan € 155 miljoen werd ermee opgehaald. De challenge ging dan ook de hele wereld over en menig celebrity waagde zich eraan.

Ice Bucket Challenge

Nog even een opfrisser voor wie het zich niet meer kan heugen: bij de Ice Bucket Challenge was het de bedoeling dat je een video maakte waarbij er een emmer ijswater over je heen werd gegooid. Daarna nomineerde je drie mensen en die moesten binnen 24 uur hetzelfde doen én natuurlijk doneren, doneren en nog eens doneren!

Nieuw medicijn

Inmiddels zijn we acht jaar verder en is het enorme bedrag in maar liefst 130 onderzoeksprojecten in 12 verschillende landen gestoken. Hieruit kwamen 40 potentiële medicijnen. Een daarvan is nu daadwerkelijk als nieuw ALS-medicijn goedgekeurd.

Goede hoop

Het medicijn moet de strijd tegen de ziekte drastisch versnellen, volgens de ALS Association. Het middel kan de effecten van ALS namelijk flink vertragen, al geneest het de ziekte helaas niet.

Bron: ALS Association