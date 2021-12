Kerstkliekjes? Zó voorkom je dat je ze weg moet gooien

Weggooien is natuurlijk zonde. Onder het motto 'deel, vries en mix' hoopt Too good to go - een app die voedselverspilling tegengaat - dat er zo min mogelijk eten in de prullenbak belandt.

Delen

Doggybags en Tupperwarebakjes klinken misschien niet erg kerstig. Toch komen ze hartstikke goed van pas na het kerstdiner. Hebben je gasten genoten van je kookkunsten? Laat ze dan thuis nog wat extra nagenieten en geef ze een bakje lekkers mee naar huis. Of vraag andersom als je zelf te gast bent geweest of je wat kerstkliekjes mee naar huis mag nemen. Voelt misschien wat gek, maar een mooier compliment kan de chef zich echt niet wensen.

Vriezen

Zorg voor de feestdagen alvast voor genoeg ruimte in je vriezer. Je kunt echt meer invriezen dan je denkt. Van eieren tot hummus en van marsmallows tot kaas. En hoe fijn is het als je de dagen na kerst niet hoeft te koken. Handig: ook overgebleven kruiden kun je prima hergebruiken. Hak ze grof, stop ze in een ijsblokjesvorm en giet de vakjes verder vol met olie. Ideaal als basis voor een volgende keer kokkerellen.

Mixen

Eet je niet graag meerdere dagen achter elkaar hetzelfde maal? Dat hoeft ook echt niet. Met de kerstkliekjes kun je ook prima iets compleet anders op tafel toveren. Gooi de overgebleven stukjes kaas van de kaasplank in een fonduepan en dip er restjes brood en groenten in. Maak van de aardappelen heerlijke aardappelburgers, of stop de overgebleven groenten in een goedgevulde soep.

Handig voor de jaarwisseling: oliebollen over? Zo maak je daar de volgende ochtend wentelteefjes van:

Bron: Too good to go.