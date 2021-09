Kerstliefhebbers opgelet: híer vind je de grootste kerstwinkel van het land (en hij is al open)

En hier vind je hem.

Kerstwinkel

Kerstbomen, glitters, lichtjes en warme chocomel: wie echt niet kan wachten tot de knusse decemberdagen kan haar hart ophalen. In de grootste kerstwinkel van het land ben je uren zoet met het inslaan van kerstdecoratie.

Christmas Village Scheveningen is een waar paradijs voor de kerstliefhebber. Je hebt er namelijk wel duizend (!) vierkante meter aan kerstspullen.

Najaarssferen

Normaal gesproken gaat de Christmas Village pas open in oktober. Maar dit jaar is een uitzondering gemaakt. De zomer was zo'n potje dit jaar, dat mensen na al die druilerige nattigheid eigenlijk wel zin hebben in kerst. We zitten toch al maanden in de najaarssferen, toch?

Kerstuitje

Wie dat gevoel lekker doorzet, kan naar Scheveningen voor een waar kerstuitje. Christmas Village is donderdag tot en met zondag van 10:00 tot 18:00 geopend. Vanaf november is het spektakel vanaf dinsdag al te bezoeken en in december maar liefst zeven dagen per week.

Aan het einde van deze week barst het herfstweer echt los. Dus voor wie de grauwe dagen in het verschiet wat knusser wil maken met lichtjes, gouden sterren, nepsneeuw én een heleboel kerstchocolaatjes: je weet waar je moet zijn.

Nu al zin om een beetje in de kerstsferen te komen? Laat je huis alvast naar kerst ruiken!

Bron: Indebuurt.