Kerstspullen kopen? Dat wordt dit jaar lastiger

Helemaal misgrijpen hoeft gelukkig niet: de spullen zullen de komende tijd langzamerhand in kleine delen binnenkomen.

Niet zo vroeg dit jaar

Normaal gesproken hebben veel winkels, zoals tuincentra, het merendeel van de spullen al voor 1 oktober in huis. Maar nu is dat dus nog niet het geval. “Veel kerstshows beginnen op tijd”, zo vertelt Frank van der Heide van Tuinbranche Nederland aan RTL Nieuws. “En de spullen komen dan in één of twee leveringen binnen.”

Twee keer komen

Dit jaar is dat dus even anders en komt alles in veel kleinere delen binnen, waardoor klanten soms zullen misgrijpen in de schappen. Gelukkig is dit niet van lange duur en worden alle spullen snel weer aangevuld. Volgens Van der Heide druppelen ze de hele maand binnen. Klanten die iets missen adviseert hij om gewoon twee keer te komen.

Extra gezellig maken

Volgens van der Heide is de vraag naar versiering dit jaar misschien nog wel iets groter. “Want we willen het dit jaar extra gezellig maken.” Door de pandemie hebben fabrieken niet op hun normale tempo gedraaid en moesten soms zelfs dicht. Dat zijn ze aan het inhalen, maar levert wel vertraging op. “De beschikbaarheid van zeecontainers om de spullen in te vervoeren is beperkt.”

Bron: RTL Nieuws