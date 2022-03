Kijk hoe de elfjarige Meghan Markle opkomt voor gendergelijkheid

Meghan (40) is een voorvechter van gelijke rechten voor mannen en vrouwen, zo heeft ze door de jaren heen bewezen. Zo pleitte ze voor de toegang van vrouwen tot onderwijs, reisde ze in 2017 af naar Delhi en Mumbai om meisjes en vrouwen te ontmoeten die de gevolgen ondervinden van de stigmatisering van menstruatie en sprak ze zich regelmatig uit over het thema feminisme. Zo zei ze dat vrouwenkiesrecht gaat over feminisme, maar dat feminisme feitelijk gaat over rechtvaardigheid.

Ook haar man prins Harry steunt haar in haar missie. Ze noemde hem al eens een trotse feminist.

Afwasmiddel

Dit filmpje bewijst dat ze al op jonge leeftijd gevoelig was voor genderongelijkheid. Ze was kritisch op de reclame van fabrikant Procter & Gamble voor afwasmiddel waarin een vrouw het product aanprijst met de slogan “Vrouwen in heel Amerika vechten tegen vette potten en pannen”.

“Ik denk niet dat het goed is dat kinderen opgroeien met de gedachte dat alleen mama alles doet,” zei de toen 11-jarige tijdens een interview met Nick News.

Meghan besloot het concern aan te schrijven en vroeg de slogan te veranderen van “vrouwen in heel Amerika” naar “mensen in heel Amerika”. Procter & Gamble luisterde naar de jonge Meghan en veranderde de slogan.

Gelijke rechten zal ook maandag tijdens Internationale Vrouwendag een belangrijk item zijn. In Nederland is het thema dit jaar V/M solidariteit - de kracht voor verandering.

