Kijk hoe het nichtje van koning Felipe een echte socialite is geworden

Victoria de Marichalar y Borbón is het jongste kind en enige dochter van koning Felipe’s oudere zus, Infanta Elena, en haar ex-man, Jaime de Marichalar. Op Instagram heeft ze een groeiende schare volgers die haar high-end levensstijl volgen. Zo zien we haar afreizen naar de mooiste plekken in Europa, zoals Griekenland en Florence in Italië. Recent bezocht de Fashion Week in Parijs.

Victoria is vijfde in lijn voor de Spaanse troon. Tijdens haar tienerjaren ging ze naar een chique kostschool in Sussex voordat ze in Madrid bedrijfskunde en management ging studeren.

De liefde

Ze heeft sinds 2019 een relatie met dj Jorge Bárcenas. Het paar ontmoette elkaar voor het eerst op het Starlite festival in Marbella en ze wonen inmiddels samen in Madrid.

De royal verscheen voor het eerst op de rode loper tijdens de ELLE Style Awards in oktober vorig jaar. In december was ze aanwezig bij de Moet & Chandon party in het koninklijk theater in Madrid. Fans vinden dat ze erg lijkt op haar tante, koningin Letizia.

