Kijken: maandagochtend is een speciale maansverduistering te zien in heel Nederland

Een maansverduistering houdt in dat de maan gedeeltelijk in de schaduw van de aarde komt, waardoor het verduisterd wordt. Dit jaar is-ie extra bijzonder, omdat het over een zeldzame totale maansverduistering gaat.

Oranje maan

In de ochtend van maandag 16 mei 2022 vindt een totale maansverduistering plaats. De maan beweegt zich dan door de schaduw van de aarde. Dat betekent dat er geen direct zonlicht op het maanoppervlak valt. De maan is dan veel donkerder dan normaal. Vaak kleurt de maan zelfs een beetje oranje of rood.

Maansverduistering tijdstip

Om deze bijzondere maansverduistering te zien moet je de wekker wel erg vroeg zetten. Het duurt namelijk van 5.29 tot 6.55 uur. Maar er dreigt wel wat bewolking te zijn en de maan gaat al om 5.47 uur onder. Dus om er zeker van te zijn dat je iets ziet, kun je het beste kijken tussen 5.29 en 5.47 uur. De beste kans heb je als je in het oosten of noorden woont.

Mocht je nog twijfelen: de volgende volledige maansverduistering in ons land is pas over ruim drie jaar, namelijk op 7 september 2025.

Bron: Astronomie