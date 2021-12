Kijkers blij met ‘Op1'-gast Jeroen Pauw: “Eindelijk kritische vragen”

Het programma Frontberichten keert deze week eenmalig terug op de televisie. Hierin vloggen Nederlanders in vitale beroepen over hun werk in coronatijd. Presentator Jeroen Pauw schoof bij Op1 aan tafel om te vertellen wat we kunnen verwachten.

Als een vis in het water

Anderhalf jaar geleden stopte Jeroen als presentator van Op1. Daar baalden de kijkers van, want ze waren over het algemeen altijd erg te spreken over zijn manier van interviewen.

Dit keer nam hij dus als gast plaats aan de talkshowtafel. Maar hij voelde zich er zo erg thuis, dat hij niet alleen over Frontberichten wat te zeggen had. Pauw mengde zich in alle gesprekken en stelde de ene na de andere kritisch vraag. “Jeroen Pauw neemt de uitzending even over”, schrijft een kijker op Twitter.

Kritische vragen

De komst van Pauw maakt pijnlijk duidelijk dat veel mensen minder tevreden zijn over de huidige Op1-bezetting, blijkt uit alle reacties. “We hebben je gemist. Eindelijk weer wat goede, kritische vragen” en “Jeroen stelt meer kritische vragen in 1 aflevering dan presentatoren van Op1 in jaren”, klinkt het op social media. Kijkers blijven hopen dat hij binnenkort weer terugkeert. En dan het liefst als presentator.

Positief verrast door de kritische houding van Jeroen Pauw op tv net. Zoals t een goed journalist betaamt liet hij zich niet makkelijk wegzetten door de deskundige van dienst. NL heeft de zorgcapaciteit niet op orde, dat is het probleem, niet de ongevaccineerden #coronadebat #op1 — André Dingen | #FreedomFirst (@AndreDingen) 1 december 2021

#op1 Jeroen Pauw, we hebben je gemist. Eindelijk eens weer wat goede kritische vragen. — Anticonform (@john_shotgun) 1 december 2021

Jeroen Pauw neemt de uitzending maar even over. #op1 — Jet van Boven (@hade038) 1 december 2021

De vragen die een ‘oude’ talkshow host wel stelt en de huidige al maaaaanden niet stellen. Wat zegt dat over de huidige hosts? #op1 https://t.co/bYEeAADkHu — Robert Neville (@VisserJack) 1 december 2021

Kwam er door Jeroen Pauw net een zinvolle discussie op gang, slaat Charles de boel weer dood, typisch #op1 — Donutj54 (@donutj54) 1 december 2021

Nooit gedacht dat ik dit zou zeggen: maar wat mis ik @jeroenpauw dagelijks op tv. Eindelijk wordt er gevraagd wat iedereen denkt. #Op1 — martha (@marthaatjee) 1 december 2021

Je ergste nachtmerrie als presentator gebeurt: @jeroenpauw te gast hebben, die de uitzending overneemt. #op1 #Op1npo — HarcoPloegman (@HarcoPloegman) 1 december 2021

Bron: Op1, Twitter