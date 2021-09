Kijkers ‘Chateau Meiland’ raken niet uitgepraat over nieuwe look van Maxime

Het was eindelijk zover: donderdagavond was te zien hoe Martien en Erica verhuizen naar hun nieuwe stulpje in Noordwijk. Ze weten dan nog niet dat ze slechts enkele maanden zullen blijven wonen in de nieuwe woning. Er wordt dan ook nog vol enthousiasme gedecoreerd.

Niet alleen het huis verandert langzaam in een kleurrijke bedoening, ook Maxime hult zich in een kleurige outfit. En dat blijft bij de kijkers niet onopgemerkt.

Fluorescerend groe-hoen

Als de jongste dochter van Erica en Martien de kamer in loopt met een fluorescerend groen jurkje, valt dit meteen op. “Wat heb jij een leuk ding aan met dat hele fluorescerende groe-hoen”, complimenteert Martien haar direct bij binnenkomst.

Klaar-over

Maar of de kijkers even enthousiast zijn over het jurkje, is nog maar de vraag. Op Twitter gaan ze los over de outfit van Maxime. Het doet ze namelijk verdacht veel denken aan iets. Zou Maxime een carrièreswitch hebben gemaakt en is ze nu klaar-over?, vragen mensen zich hardop af.

Maxime is er helemaal klaarover voor ⛔🤣 #chateaumeiland pic.twitter.com/VQPlitf7da — marieke (@Marieke_Luiten) 9 september 2021

Maxine doet tegenwoordig in der vrije tijd klaar-overen......#chateauMeiland pic.twitter.com/RkyN9CF5rU — John (@Grijsiseenkleur) 9 september 2021

Wenkie

Niet alleen de jurk van Maxime valt op bij de kijkers. Ook iets anders doet de kijkers hun wenkbrauwen optrekken. Het lijkt namelijk alsof Maxime bij de schoonheidsspecialiste is geweest en haar wenkbrauwen onder handen heeft laten nemen! En ook die nieuwe look blijft niet onbesproken bij de kijkers.

Maxime laat me echt aan iemand denken met die wenkbrauwen #chateauMeiland pic.twitter.com/LBpoYg7A7v — ikbenivana (@ikbenivana1) 9 september 2021

hahaha heerlijk, hebben de wenkbrauwen van Maxine al een eigen facebookpagina? :-)

#chateauMeiland — Paola (@purplepaool) 9 september 2021

Heeft Maxine dr wenkies net laten doen ofzo ...? #chateauMeiland pic.twitter.com/CyuPGapxZx — Contessa Pippilotta *Pippi voor vrinden* (@CalzelunghePipi) 9 september 2021

