Kijkers ‘De erfgenaam’ balen van anticlimax na zinderende zoektocht

Kijkers vinden het namelijk een enorm interessante aflevering, maar zijn wel teleurgesteld in de anticlimax op het eind.

Alfred Jacques Marx in De erfgenaam

De aflevering stond in het teken van Alfred Jacques Marx. Nog net voor de oorlog investeerde hij in Israël, in de hoop om die bezittingen na de oorlog te kunnen claimen. Dat is alleen nooit gebeurd. De vraag is of Alfred, net als vele andere Joden, op gruwelijke wijze is omgebracht of de dans heeft ontsprongen. Presentator Ruben Nicolai hoopt de zaak op te kunnen lossen en gaat in De erfgenaam op onderzoek uit.

Geen erfgenaam bekend

Samen met erfgenamenonderzoeker Klaas Zondervan gaat Ruben naar de oudste Joodse bibliotheek ter wereld. Daar komen ze helaas niet veel verder, aangezien de waarde van de erfenis pas bekendgemaakt kan worden als de rechtmatige erfgenaam hiernaar vraagt. Via een historicus komt Ruben erachter dat het geld dat Alfred in Israël investeerde, is ondergebracht bij het Joods Nationaal Fonds.

Gaskamer in Auschwitz

In het Nationaal Archief in Den Haag stuit Ruben op een kaartje van Alfred. Hierop is te lezen dat de man op 18 oktober 1943 in Kamp Westerbork is aangekomen en dat hij de volgende dag op transport naar Auschwitz is gezet. “Gezien zijn leeftijd, hij was toen bijna 63, mag je ervan uitgaan dat hij na aankomst zo goed als meteen naar de gaskamer is gestuurd”, zegt historicus Aline.

Kleindochters van erfgenaam Alfred

Niet veel later komen Ruben en Aline erachter dat Alfred getrouwd was met Josepha Valentine Henschell. Samen kregen ze vijf kinderen: drie dochters en twee zonen. Na een lange zoektocht komt Ruben in contact met ene Wouter, die Pauline en Christine kent. Zij zijn allebei kleindochters van Alfred. Pauline blijkt de dochter te zijn van Ernst Marx, die niet meer leeft. Christine is een dochter van Alfreds dochter Toni Eva, die eveneens niet meer leeft.

Enorme domper

Beide vrouwen weten dat hun opa vlak voor de Tweede Wereldoorlog investeringen had gedaan, maar hebben er nooit aan gedacht deze erfenis op te halen. Uiteindelijk besluiten ze uit te zoeken waar de nalatenschap van Alfred uit bestaat, maar dan blijkt dat dit een stuk moeilijker is dan gedacht. Het kan namelijk een half jaar tot een jaar duren voordat die informatie bekend wordt gemaakt. “Een enorme domper”, noemt Ruben het.

Anticlimax

En dat vinden de kijkers ook. Zij zijn nu natuurlijk benieuwd wat precies de erfenis is. Sommigen noemen het dan ook een ‘anticlimax’ na zo’n interessante aflevering. “Vooral omdat die wachttijd van zes maanden tot een jaar toch al bekend moet zijn geweest bij de makers toen ze aan deze aflevering van De erfgenaam begonnen”, schrijft een kijker. Ze hopen dan ook dat er nog een vervolg komt.

Inderdaad een anticlimax. Vooral omdat die wachttijd van 6 maanden tot een jaar toch al bekend moet zijn geweest bij de makers toen ze aan deze aflevering van #deerfgenaam begonnen 🤷‍♂️ — Jef Willemsen (@Norvo82) 23 maart 2022

Ehm dit hadden ze kunnen weten. En er zijn 5 kinderen en nog veel meer kleinkinderen denk ik... #deerfgenaam — Saskia (@saskia86) 23 maart 2022

Zeker een heftig verhaal #deerfgenaam. Hoop dat wij ooit de afloop ervan mogen vernemen. — Hennys Brocanterie (@HBrocanterie) 23 maart 2022

#deerfgenaam Dit is een mooi verhaal maar toch al heel lang geleden. Dacht dat erfenis binnen 50 jaar of zo rond moest zijn anders vervalt het aan staat? Of niet? — Vera Freeke🌈 (@VAFreeke) 23 maart 2022

Wat een bijzondere casus. Er zou toch veel meer actief opgelost moeten worden... #deerfgenaam — Saskia (@saskia86) 23 maart 2022

#DeErfgenaam blijft echt een interessant programma. Vind t ook mooi hoe Ruben Nicolai het doet. Maar man wat een tragische verhalen... — Floor Janssen (@janssensnuf) 23 maart 2022

Dit programma mag van mij langer op de buis blijven, zo interessant, die geschiedenissen! Dit onderzoeken had ik persoonlijk ook heel tof gevonden. #deerfgenaam — ᒍᑌST Tᗩᗰᗩᖇᗩ (@TammieGotcha) 23 maart 2022

Triest verhaal. Maar wat een mooi programma! #DeErfgenaam — 🦋Mireille 👩🏽‍🦱💙 (@Mir6776) 23 maart 2022

Bron: De erfgenaam, Twitter