Om succesvol te zijn in De slimste mens moet je natuurlijk veel dingen weten, maar het is ook een tactisch spelletje dat je een beetje slim (há) kunt spelen. De meeste kandidaten bereiden zich daar goed op voor door de kunst af te kijken bij kandidaten uit vorige seizoenen. Kandidaat Loes Schnepper heeft dat overduidelijk niet gedaan, sterker nog; het leek of ze nog nooit een aflevering van het spelprogramma had gezien. “Je krijgt de indruk dat ze is verdwaald, dat ze eigenlijk naar iets heel anders op weg was en toen per ongeluk in dit programma belandde", reageert iemand gevat.

Loes Schnepper in De slimste mens

Loes deed maandagavond voor het eerst mee aan het spel. Er was geen sprake van beginnersgeluk, want ze kwam volgens de kijkers juist een beetje warrig over. Ze had moeite met de vragen, kende de spelregels niet en kreeg zelfs een black-out. “Wakker blijven", schreef iemand dan ook in een reactie op social media. Dat lukte nog net, maar helaas kwam er niet heel veel meer uit.

Geen beginnersgeluk

Het was dan ook geen grote verrassing dat Loes er na deze aflevering al uit lag. Ze wist niet te winnen van journalist Rob Goosens en toneelregisseur Char Li Chung. De kijkers hadden haar toch wel graag nog een keer terug zien komen in het programma:

Ik gun Loes Schnepper het beste en ze deed het niet eens beroerd, maar je krijgt de indruk dat ze is verdwaald, dat ze eigenlijk naar iets heel anders op weg was en toen per ongeluk in dit programma belandde. Zulke kandidaten komen wel vaker langs. #deslimstemens — Ayolt (@Ayoltus) 18 juli 2022

Loes helpt haar eigen tijd om zeep, heel goed 😂 #deslimstemens — Siska (@siskadegries) 18 juli 2022

Loes wakker blijven! #deslimstemens — Angel 45 (@Angel4565137402) 18 juli 2022

Heeft Loes wel eens gekeken naar #deslimstemens ? — Emily (@tweetsvanEem) 18 juli 2022

Bron: Veronicasuperguide.nl