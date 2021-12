Kijkers ‘De slimste mens’ hebben hun woordje klaar over terugkeer publiek

In de eerste aflevering van dit seizoen was het de beurt aan acteur Jacob Derwig, politiek verslaggeefster Marieke Smits en columnist Yesim Candan. Jacob Derwig won met een flinke voorsprong de titel Slimste mens van de dag en uiteindelijk moest Yesim na het spelen van de finale het spel verlaten.

Publiek bij De slimste mens

Normaal hebben de kijkers hun woordje wel klaar over een van de kandidaten, maar nu was het vooral het publiek dat het moest ontgelden op social media. Want dat publiek hebben de kijkers op zijn zachtst gezegd niet gemist:

Sommige dingen die voor corona heel gewoon waren hoeven voor mij ècht niet terug. Zoals afleidend klapvee bij tv programma’s #deslimstemens pic.twitter.com/vFv9VFsmd4 — Linda (@Lintweetsagogo) 13 december 2021

Mag het publiek bij #deslimstemens alsjeblieft, alsjeblieft wat minder vaak applaudisseren??? — gerda van beek (@gerdavanbeek) 13 december 2021

#deslimstemens Ik had het publiek de voorgaande afleveringen bepaald niet gemist. Al dat geklap tussendoor is zo ontzettend overbodig. — gerda van beek (@gerdavanbeek) 13 december 2021

Heel eerlijk… ik heb dat publiek bij #deslimstemens echt niet gemist



Bijzonder dat alle maatregelen ook weer overboord zijn gegooid

Spatschermen zijn ook al weg — Ina (@Babloth) 13 december 2021

Het Applaus te pas en te onpas onverdraaglijk #deslimstemens — Hennie Schuemie (@HennieSchuemie) 13 december 2021

De publiekmeneer

Máár er was ook nog leuk nieuws: de ‘publiekmeneer’ van De slimste mens is terug! Al jaren spotten de kijkers fan Ramon in het publiek van het programma. Tegen Omroep Gelderland vertelde hij eerder dat hij in 2009 een mail kreeg van de Vara met de vraag of hij een keer een opname wilde bijwonen. “Dat triggerde iets in mij en sindsdien ga ik geregeld naar de opnames van tv-programma’s”, aldus de grootste fan van het programma. Een kijker schreef in een reactie dan ook dat het zo ongeveer wel zijn 354e keer in het publiek moet zijn geweest:

Jaja, daar is hij weer! We hadden hem gemist 😁 #deslimstemens pic.twitter.com/83wxyIjbSx — Patschdh (@patschdh) 13 december 2021

De publiekmeneer zit er weer! Achter Philip, 354e keer denk ik. #deslimstemens — JORDY. 30. (@JRDYSTBLER_) 13 december 2021

Lange strijd

De slimste mens is tot en met vrijdag 21 januari elke werkdag om 20.40 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO 2. In deze weken komen er nog veel kandidaten langs, onder wie: voormalig Jeugdjournaal-presentatrice Milouska Meulens, filmregisseur Johan Nijenhuis, actrice Randy Fokke, JA21-fractievoorzitter Joost Eerdmans, spoken word artist Zaïre Krieger, journalist Martin Visser, presentatrice Annette van Trigt, Volkskrant-columnist Frank Heinen, microbioloog en NRC-columnist Rosanne Hertzberger en frontman van het DJ-trio Kris Kross Amsterdam Yuki Kempees.

