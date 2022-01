Kijkers ‘De slimste mens’ houden het niet droog bij afscheid Jan Rot

Bij de allerlaatste vraag in de finaleronde van de kwartfinale kreeg Jan Rot een black-out. Hij wist niets meer te zeggen over vinexwijken en wist daardoor niet te winnen van tegenspeler Johan Nijenhuis. “Het brein werkte niet, maar het is goed zo. We hebben het leuk gehad”, reageerde hij na zijn uitschakeling.

Mooie prestatie

In 2012 deed Jan Rot ook al mee aan het programma. Hij haalde de finale, maar verloor deze van cabaretier Arjen Lubach. Het lukte helaas niet om deze prestatie te verbeteren, maar toch kijkt hij terug op een mooie tijd. In een reactie tegen het AD zegt hij: “Ik vond het vooral heel fijn om het spelletje nog één keer voor het echie te doen, en alle hartverwarmende reacties zijn een fijne bijkomstigheid. De kwartfinale is een mooie prestatie, daar had ik vooraf voor getekend.”

Kwartfinale! Wie van de drie haalt morgen nie? NPO2, 20:40...#deslimstemens pic.twitter.com/rAoXEHBLwO — Jan Rot (@janrot) 19 januari 2022

Zware dag

In zijn column voor Mezza schreef de muzikant eerder al dat de dag van de kwartfinale een zware dag voor hem was. Hij was erg ziek, maar wilde niet afzeggen. “Als ik uitstap kan ik mijn drie kostuums, voor elk mogelijk potje een, nauwelijks dragen. Eenmaal in mijn kleedkamer, begin ik zacht te huilen. Ik lijk wel terminaal. Ik moet naar bed, ik ben op", schreef hij.

Applaus voor Jan Rot

Presentator Philip Freriks vroeg aan het einde van de uitzending om een applaus voor Jan Rot, wat ondanks de afwezigheid van het publiek toch klonk in de studio. De kijkers klapten en huilden mee op de bank:

Rolde er stiekem ineens een traan over mijn wang. Dank #janrot voor je geweldige deelname aan #deslimstemens en voor al je mooie teksten en woorden. Hoop en liefde, dat is wat ik je ook toewens! ❤️ — Selma van Dijk (@SelmavanDijk69) 19 januari 2022

Wat een bijzonder televisiemoment… afscheid nemen van Jan Rot. Het breekt mijn hart. 💔 En dan weer zonder publiek. #deslimstemens #deslimste — Beatrix Häger 👩🏻‍💻 💉💉+💉 (@bks) 19 januari 2022

Ontroerend en respectvol afscheid van @janrot bij #deslimstemens — Dikklep (@dikklep) 19 januari 2022

Jan Rot mag dan niet de winnaar zijn, hij is wel de winnaar van ons hart dit seizoen. Wat een toffe, dappere man! Ik ben blij voor hem dat hij nog een keer mee heeft mogen doen aan dit programma #deslimstemens — Ryan Smit (@SmitboyRyan93) 19 januari 2022

Brok in de keel om Jan Rot...😔#deslimstemens pic.twitter.com/s6Oint67tZ — Elsschot 🇪🇺🇳🇱 💉💉+💉 (@marcelbar8) 19 januari 2022

Ik hield het niet droog, en klapte mee bij de tv voor #janrot #deslimstemens — Jan Kees de Vries (@jankeesdevries) 19 januari 2022

Het is goed zo. We hebben het leuk gehad. #deslimstemens @janrot — Yvonne (@ENNOV_Y_Y_VONNE) 19 januari 2022

Voor mij is @janrot de liefste mens #deslimstemens. 💖 — MrsE (@ElsvanOsch) 19 januari 2022

Bron: AD.nl