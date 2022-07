Angela de Jong verklapte vorige week aan tafel bij Renze dat er een appgroep bestaat met winnaars van De slimste mens. Ieder jaar wordt er na de finale weer iemand toegevoegd. Organiseren ze slimme borrels of delen ze het hele jaar door leuke feitjes met elkaar? Nee, de rest van het jaar blijft het stil. Maar je zit wel in de appgroep met de allerslimste mensen van het land. Dat wil je.

Femke van der Laan in De slimste mens

Maandagavond ging het nieuwe (twintigste!) seizoen van De slimste mens van start. Politiek verslaggever Thomas van Groningen, schrijfster Femke van der Laan en presentator Tim Senders deden als eerste een poging om toe te worden gelaten tot deze appgroep. In de komende afleveringen doen onder andere Philippe Geubels, Anniko van Santen, Erik van Muiswinkel, Thomas Krol en Bas Kosters ook een gooi naar die titel. De eerste aflevering viel goed in de smaak bij de kijkers. Mensen genoten van de lach van Thomas, maar het was vooral Femke die veel complimenten kreeg op social media. “Heeft Femke al een fanclub?” vroeg iemand zich af. Ook de andere reacties waren lovend:

Die Femke vd Laan, heel bescheiden en bijna timide. En heel slim... #deslimstemens — Robert (@Stokstaartje020) 11 juli 2022

Leuke vrouw, Femke van der Laan, bij #Deslimstemens



Straalt altijd een soort Zen rust uit en stoomt nu razendsnel door naar morgen pic.twitter.com/Cv9es5Ncyf — Seimen Burum (@SeimenBurum) 11 juli 2022

Helemaal mee eens. Femke is geweldig én slim #slimstemens #deslimstemens — Spacekoiboi (@spacekoiboi) 11 juli 2022

#deslimstemens trapt af met 3 leuke kandidaten; Thomas van Groningen, Femke van der Laan en Tim Senders. En natuurlijk met knorrepot Maarten. Maar de -wat mij betreft- twee echt leuksten gaan gelukkig door. pic.twitter.com/NvRM6rpasi — Elsschot 🇪🇺🇳🇱 🇺🇦 (@marcelbar8) 11 juli 2022

Femke: de slimste, de mooiste #deslimstemens — Peter Punt (@vergezicht) 11 juli 2022

Heeft Femke al een fanclub? #deslimstemens — Lianne van Veen (@Liedje87) 11 juli 2022

Femke is een bijzondere vrouw . #deslimstemens — Hans de Boer (@HansdeBoer18) 11 juli 2022

De slimste mens: All Stars

Dit jubileumseizoen van De slimste mens heeft ook een feestelijk, nostalgisch tintje. In de ‘Open Deur’-ronde worden de vragen gesteld door oud-winnaars van het programma. Daarnaast wordt er voor NPO Start ook nog een extra seizoen van het programma opgenomen: De slimste mens: All Stars. In deze speciale editie strijden zestien oud-finalisten om de titel. In iedere aflevering nemen niet drie, maar vier kandidaten het tegen elkaar op. De winnaar van de aflevering krijgt een plek in de finale, die op vrijdag 19 augustus te zien is. Onder andere Klaas Dijkhoff, Francis van Broekhuizen, Owen Schumacher en Stefano Keizers doen nog een keer mee aan het programma.

Bron:KRO-NCRV