Kijkers ‘De slimste mens’ weten het zeker: “Winnaar van dit seizoen is bekend”

In aflevering zes van het seizoen neemt actrice Randy Fokke – bekend als filiaalmanager Ilse uit de Albert Heijn-reclames – het als uitdager op tegen cabaretier Remy Evers, die een ronde verder is gekomen in de quiz, en acteur Jacob Derwig die al sinds de eerste aflevering in het spel zit.

Supermarktmanager Ilse

Randy wist de kijkers positief te verrassen met haar deelname. Supermarktmanager Ilse mag dan niet bij iedereen in de smaak vallen, Randy heeft er zelf heel veel fans bij. Zij moest het in de finale opnemen tegen Remy en had de steun van een groot deel van de kijkers. Die waren maar al te blij toen zij de finale wist te winnen en er dinsdag dus weer bij is.

Alwetende Jacob

Wie er dinsdag ook weer bij is, is Jacob Derwig. De acteur speelt al zes afleveringen lang het spelletje het beste. Ook maandagavond was hij met 481 punten opnieuw de slimste van de dag. Kijkers zijn dan ook zwaar onder de indruk van zijn kennis. “Wat weet u veel zeg”, schrijft iemand in een reactie op Twitter. Ook wordt hij nu al de winnaar van dit seizoen genoemd:

Nou, de potentiële winnaar van #deslimstemens van dit seizoen lijkt me wel bekend. 481 punten. Knap gedaan! @JacobDerwig — Ruud de Gast (@grijzeolifant) 20 december 2021