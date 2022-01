Patrick kreeg slecht nieuws van de artsen. Hij had uitgezaaide darmkanker en het toekomstperspectief zag er niet goed uit voor hem. In Over mijn lijk besloot Patrick met de korte tijd die hij nog had iets bijzonders te doen. Iets voor ná de dood.

Emotionele aflevering Over mijn lijk

Niet alleen worden de kijkers meegenomen in wat zijn laatste verjaardag is, maar zien ze ook dat Patrick zich laat dopen. Daar heeft hij een bijzondere reden voor: op die manier hoopt hij zijn moeder, die treurig genoeg ook aan darmkanker overleed, weer tegen te komen nadat hij zijn laatste adem uitblaast. Vanwege de coronamaatregelen verloopt de doop anders dan je misschien gewend bent: Patrick laat zich dopen op de parkeerplaats van een tuincentrum.

Reacties

Patrick is één van de kandidaten van het huidige seizoen die is overleden. Zijn dierbaren namen in oktober 2020 afscheid van hem. Daardoor maakt de aflevering misschien wel nog meer indruk op de kijkers thuis. “Dit raakt mij zo” en “wat een kracht”, klinkt het onder meer. En: “Gaandeweg kracht uit het geloof gaan halen. De dood gaan accepteren. Daarom gedoopt willen worden. (...) Wat stoer.”

Toch mooi? Die Patrick wil zich graag laten dopen om zijn moeder tegen te komen bij de hemelpoort. Vind ik mooi! #overmijnlijk — Groetjes (@LennSmit) 19 januari 2022

Ach Patrick .. zo graag je moeder weer willen zien.. 😢dit raakt mij zo #overmijnlijk — 👩‍⚕️𝒫𝑒𝓉𝓇𝒶 ⭕️𝓈𝒾𝓃𝑔𝒶 🏃‍♀️🙋‍♀️💃🏼 (@OsingaP) 19 januari 2022

Pff Patrick met zijn zoontje mijn hart breekt in 2e aan de gedachten #overmijnlijk — Priscilla (@Priscil34661823) 19 januari 2022

Mijn hart breekt bij het idee dat Patrick zijn zoontje zijn vader nooit zal herinneren..💔 #oml #overmijnlijk — Romy (@missxromy2) 19 januari 2022

Ik hoop ergens dat Patrick vanaf boven meekijkt naar dit progamma.. 💜 #oml #overmijnlijk — Romy (@missxromy2) 19 januari 2022

Gaandeweg kracht uit het geloof gaan halen.

De dood gaan accepteren.

Daarom gedoopt willen worden.

Opdat hij straks bij de juiste poort uitkomt.

De poort naar zijn moeder.



Wat stoer Patrick.🙏#overmijnlijk pic.twitter.com/LOgyKMxAkb — Elsschot 🇪🇺🇳🇱 💉💉+💉 (@marcelbar8) 19 januari 2022

Wat prachtig, de doop van Patrick. Wat een mooie vriendenkring. Wat een kracht en wat een sterkte. En diep respect voor #debroervanroos, die zo puur en zonder franje is. #overmijnlijk — Marianne R. (@montflor) 19 januari 2022

Bron: Over mijn lijk