Kijkers ‘DNA onbekend’ hebben medelijden met Wim: “Ik moest liegen van mijn moeder”

Wim is de derde zoon in een gezin van negen kinderen. Zijn vader Willem werkt bij de Marechaussee. Het huwelijk van Wims ouders was niet erg liefdevol. Hij herinnert zich dat hij als kind weleens met zijn moeder mee moest naar andere mannen. Dit mocht hij niet aan zijn vader vertellen. “Ik moest liegen van mijn moeder en daar heb ik nog steeds last van”, vertelt Wim. Hij weet ook nog dat er weleens mannen over de vloer kwamen die zijn moeder in de kast verstopte als zijn vader plotseling thuiskwam.

Opmerkelijk verhaal

Wanneer Wim 52 jaar is, vertelt zijn tante hem een opmerkelijk verhaal. Ze vermoedt namelijk dat Wim de zoon is van een van die andere mannen. Ze is er zelfs van overtuigd dat alleen de oudste twee kinderen in het gezin biologische kinderen van Willem zijn. De andere zeven kinderen zouden allemaal van andere mannen kunnen zijn. Omdat Wim graag wil weten hoe het zit, helpt presentatrice Dionne Stax hem verder met een DNA-test.

Sneu

Kijkers zijn erg geschrokken van het verhaal van Wim. Ze vinden het sneu voor hem dat hij dit als kind mee heeft moeten maken. “Ik vind het toch altijd sneu... Ongeacht de uitkomst. Deze man ook, die gun je deze test niet”, schrijft een kijker op Twitter.

9 kinderen

Moeder zat niet klaar met thee maar bezocht mannen. #dnaonbekend — juffr Annie splijtzwam (@anitaei) 28 september 2021

Ik vind het toch altijd sneu...



Ongeacht de uitkomst. Deze man ook... die gun je deze test niet. #dnaonbekend — Draekje (@Draekje1) 28 september 2021

#dnaonbekend



Dionne leeft zo mee dat ik moet huilen. — juffr Annie splijtzwam (@anitaei) 28 september 2021

Wat een drama als je zo’n zoektocht moet doen naar je identiteit en ook nog eens een hoop nare verhalen te horen krijgt #dnaonbekend — Tiana0109 (@Tiana0109) 28 september 2021

Gristus waarom krijgen sommige mensen kinderen. #DNAonbekend — Miekie (@miekiebertrams) 28 september 2021

Dit is de tweede keer dat ik #dnaonbekend kijk en wat een lijdensweg is het weer. — 💚Dussssss 💚 at 🏠 (@Gewoonmezelf85) 28 september 2021

Zo gaat het nu met Wim

Wim is blij dat hij meegedaan heeft aan DNA Onbekend. Hij hoeft niet langer met vragen rond te lopen en heeft eindelijk rust nu hij antwoorden heeft gekregen. De uitslag van de DNA-test maakt hem steeds blijer. Nu kan hij met trots zeggen dat hij Wim Hogeveen - en dus toch de zoon van Willem Hogeveen - is. Hij draagt een kleine foto van zijn vader in zijn portemonnee en het voelt goed om zeker weten dat Willem zijn vader is.

Bron: DNA onbekend, Twitter.