Kijkers ‘Down the road’ enthousiast over Gordon: “Dit doet hij heel goed”

In Down the road neemt Gordon een groep jongeren met het syndroom van Down mee op reis.

Eerste ontmoetingen

In de eerste aflevering ontmoetten de jongeren elkaar voor het eerst. Dan hoop je natuurlijk dat er mooie vriendschappen opbloeien tussen de enthousiaste deelnemers, maar er gebeurde meer!

Liefde bloeit op

Al na een dag kreeg de 19-jarige Thirza gevoelens voor Nick en besloot ze dat op te biechten. “Ik vind jou gewoon heel lief eigenlijk. Ik heb zo het gevoel dat ik best wel een beetje verliefd op je ben”, zei ze tegen hem. Die gevoelens bleken helemaal wederzijds: “Dat vind ik superlief. Ik hou van jou”, reageerde Nick gelijk. Er volgde zelfs een kus...

Liefde bloeit op in 'Down the road' Beeld Still SBS

Reacties

De kijkers van het programma laten op Twitter weten dat ze erg genoten van de eerste aflevering, en dat ze smolten van het momentje tussen Thirza en Nick. Maar het is vooral Gordon die veel lof ontvangt. Kijkers vinden namelijk dat hij het heel leuk doet en lief en respectvol met deze kwetsbare mensen omgaat. “Dit is Gordon op zijn best”, reageert een van de Twitteraars.

#downtheroad wat heerlijk die eerlijkheid van deze mensen. En Gordon je deed het super leuk — aukieboy (@VosAuke) 11 januari 2022

#downtheroad Een heerlijk spontaan programma met hele speciale mensen, gepresenteerd door Gorden. Wat doet hij het leuk! — Karolien Blijham-Nieland (@KarolienBlijham) 11 januari 2022

Mensen kunnen zeggen wat ze willen over Gordon, maar hoe hij met kwetsbare mensen omgaat is echt geweldig!! #downtheroad — Innerworld of a 28-year-old👩🏼‍🦱 (@_Amanda20_) 11 januari 2022

Heel leuk om te zien hoe met een lach en een traan het een echt avontuur is . Knap van de deelnemers en compliment voor Gordon, je laat iedereen stralen . #downtheroad — Gliss&Smul (@GlissSmul) 11 januari 2022

#gordon top gedaan hoor met elkaar #downtheroad glimlachend gekeken😍 — Marja Reijerink (@marjareijerink) 11 januari 2022

Gordon op zijn best #downtheroad

Even terugkijken….



Gaan we kamperen?😱😱😱 Nee toch?😱😱

“Ik hou van luxe, sauna….”😉

Nee, dat was niet de uitspraak van #Gordon 😂#SBS6 — GC (@GirbeCameron) 11 januari 2022

Puur uit nieuwsgierigheid #downtheroad gekeken. Vind het een lief programma en Gordon verrassend leuk.

Einde spreekbeurt🙂 — Noor'sPodencohuis (@Jackietweepunt) 11 januari 2022

Bron: SBS, Twitter