Toen Laura en Andries namelijk op het punt stonden het derde huis te bezichtigen, lieten ze weten zelf in de tussentijd al een huis te hebben gevonden. Kijkers zeggen op Twitter zwaar teleurgesteld te zijn. “Waarom doen ze dan mee aan dit programma?”

Emigreren naar Zweden

Presentatrice Carrie ten Napel reisde voor deze aflevering af naar Zweden. Daar zijn Laura en Andreis op zoek naar de perfecte woning om tot rust te komen. Tijdens een vakantie werden ze verliefd op het land en al snel hebben ze hun spullen gepakt om te emigreren. Voordat Carrie voor het stel op zoek ging, verklapte het koppel dat ze meerdere bezichtigingen hadden gehad en zelfs al op een huis hadden geboden.

Geaccepteerd bod

Ondanks het uitgebrachte bod, ging Carrie toch vol enthousiasme op zoek naar een potentieel droomhuis voor Laura en Andries. Vlak voordat de derde bezichtiging zou plaatsvinden, kreeg Carrie een telefoontje. “Ik was onderweg naar huis drie, maar ik ben zojuist gebeld door Laura en Adries en het bod dat ze hebben gedaan op het huis dat ze in de vakantie hebben gezien, is geaccepteerd”, vertelt ze.

Plottwist

Wat er toen gebeurde, is in de geschiedenis van Droomhuis gezocht nog nooit gebeurd. Het team kon niks meer voor het stel betekenen. “Dus we gaan de rollen omdraaien: zij gaan mij rondleiden”, zegt Carrie. “Wel leuk!” Niet veel later arriveert ze bij het nieuwe huis van Laura en Andries. Daar vertellen ze wat er precies is gebeurd. “Je doet een bod en je verwacht niet dat het geaccepteerd wordt. We gingen er eigenlijk vanuit dat jij het zou vinden voor ons”, vertelde Andries met een glimlach van oor tot oor.

Anticlimax

Kijkers zijn niet te spreken over de aflevering en vinden het gek dat het koppel alsnog mee mocht doen aan het programma. Ze noemen de plottwist zelfs een anticlimax. “Zelf een huis vinden terwijl je in Droomhuis gezocht zit, is toch een beetje als meedoen aan The voice of Holland terwijl je al een hit of platencontract hebt”, schrijft iemand. Een andere kijker reageert met: “Waarom deden ze eigenlijk mee met dit programma? Ze hadden al meerdere biedingen lopen en nu reeds een huis gekocht.”

De TV blooper van het jaar.

Een ADHD stel geeft zich voor het programma op, maar koopt dus zelf achter de schermen gewoon een huis en de redactie was daarvan op de hoogte. Oké dan. #DroomhuisGezocht pic.twitter.com/X2TfI4rNu5 — The Count (@thecountstories) 28 december 2022

Huis 2 wordt 'm niet. Te duur

Huis 1 wordt 'm: te goedkoop, €79.000!!



Oh wacht...

Ze vinden we zelf al één.



Wat een anticlimax voor mij als kijker. Of zit ik nu te mäkkeren?

#droomhuisgezocht — Dwitteraar ✨💫 🎇🎆 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣ (@Dwitteraar) 27 december 2022

#droomhuisgezocht

Het programma is daar dus naartoe gegaan terwijl de deelnemers al aan het onderhandelen waren over een huis 🤔

Waarom dan meedoen? — birgit (@birgit2021) 27 december 2022

Echt by far de slechtste aflevering ooit. Wat een profiteurs die twee. " Als je maar met je kop op tv komt" #droomhuisgezocht — Helga H (@HHbresse) 27 december 2022

Hele format is bij deze kasje weilen..#droomhuisgezocht — Annelies (@Annelie48601820) 27 december 2022

Huh? Huh? Plotwending 1: er is al een huis gekocht

Plotwending 2: beaver lodge met man nr 3 van candy cane naar daadwerkelijke stok #droomhuisgezocht — IngridB (@72inky) 27 december 2022

Schaamteloos staan ze te vertellen dat “dit” het huis is dat ze zojuist gekocht hebben.

Geen excuses, sorry dat jullie voor Jan Doedel hier naar toe zijn gekomen, niets…geen woord!

…en nu WEER naar Dionne…

OMG👎🏽 #DroomhuisGezocht — Letsbekind (@Letsbekind44) 27 december 2022

Waarom deden ze eigenlijk mee met dit programma? Ze hadden al meerdere biedingen lopen en nu reeds een huis gekocht. #droomhuisgezocht — Corinne (@BestLief) 27 december 2022

#droomhuisgezocht vind t echt een hele rare aflevering — Carmen678 (@Carmen6785) 27 december 2022

Ik zou als omroep mijn kosten verhalen op dat soort deelnemers. Wat een bullshit #DroomhuisGezocht — Helga H (@HHbresse) 27 december 2022

Bron: Droomhuis gezocht, Twitter