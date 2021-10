Kijkers ‘Expeditie Robinson’ helemaal klaar met vrouwenkliekje op Tweede Kans-eiland

Én van de kijkers thuis, want die zijn ook helemaal klaar met het vrouwenkliekje.

Grafstemming

Wanneer Saar, Loiza en Do terugkeren na de eilandraad van vorige week, ontstaat er gelijk een discussie op Tweede Kans-eiland. JayJay, Loek en Wietze zijn namelijk niet blij met de keuze om über Robinson Anouk eruit te stemmen. “Er hangt hier een grafstemming”, merkt Sterrin op. “Het is hier heel somber. Verdrietig. Voor mij is het een vreemde positie. Ik zie de pijn van de meiden en ik vind het verschrikkelijk voor hen.”

Heftige uitspraak

“Het is jammer dat je zo’n sterke speler zo vroeg in het spel moet verliezen”, vertelt Wietze. “Dat hebben we ook tegen elkaar gezegd: laten we zorgen dat de sterkste Robinson door knalt.” Maar Saar is niet gediend van die heftige uitspraak. “Daarmee suggereer je eigenlijk dat de andere vrouwen niet zo sterk zijn.”

Emoties

Het vrouwengroepje zegt te hebben gestemd op degene met wie ze de minste klik hebben. “Ik kan allerlei redenen bedenken of het tactisch is of dit en dat”, begint Loiza. “Maar ik zeg je heel eerlijk: met Do en Saar heb ik op dit moment een klik. Dat gevoel zit sterker. Het is mijn expeditie.” Wietze vindt dat een hele rare manier om te stemmen. “Hun keuze is volledig gebaseerd op emotie. Niet heel eerlijk. Beetje flauw.”

Vast clubje

Alsof dat nog niet genoeg is, doet Loek er nog een schepje bovenop en zegt dat het de vrouwen tegen ‘de rest van de wereld’ is. Die opmerking schiet bij Saar in het verkeerde keelgat. “We hebben allemaal een mega emotionele dag gehad. We zijn hier echt kapot van. Het feit dat wij deze keuze moesten maken, was al zwaar genoeg. Nu krijgen we ook nog achteraf: ik weet niet of ik het hier wel mee eens ben.”

Populaire meisjes

Toch zijn de kijkers het stiekem eens met Loek. Dat vrouwenkliekje doet ze zelfs denken aan vroeger. “Eigenlijk doen de vrouwen met hun vaste clubje me denken aan de ‘populaire’ meisjes op school vroeger. De mannen gaan veel meer af op wie volgens hen een goede Robinson is”, schrijft een kijker op Twitter. Een ander reageert met: “De sfeer op Tweede Kans-eiland brokkelt nu wel langzaam af...”

Nieuwe eilandraad

Ze zijn dan ook klaar met dat vrouwenclubje en kunnen niet wachten tot de nieuwe eilandraad. Daar krijgt uiteindelijk Saar de meeste stemmen, wat betekent dat ze haar spullen moet pakken en naar afvallerseiland mag vertrekken.

Sterrin is de enige van de dames die niet loopt te zaniken, dat lijkt me al voldoende reden om haar er niet uit te stemmen #ExpeditieRobinson — Jessica Uijttewaal (@JessicaUij) 14 oktober 2021

Eigenlijk doen de vrouwen met hun vaste clubje me denken aan de ‘populaire’ meisjes op school vroeger.

De mannen gaan veel meer af op wie volgens hen een goede Robinson is.

Ik hou van mannen ❤️#ExpeditieRobinson pic.twitter.com/gYpmhX417M — Myra 🖤 (@Skierwiefke) 14 oktober 2021

Zijn de vrouwen gewoon vergeten dat ze Rob eruit stemde in plaats van Sieneke en nu zo verontwaardigd doen dat ze ‘in eigen vlees snijden’ . #ExpeditieRobinson — john murphy (@clurphysraven) 14 oktober 2021

Doe niet zo zielig dames... dit doen jullie zelf toch ook als "vrouwenclubje" 🙄#ExpeditieRobinson — Claudia (@_cloudy_a) 14 oktober 2021

De vrouwen van #ExpeditieRobinson waren vandaag erg hypocriet. Wanneer zij aan de beurt zijn om geëlimineerd te worden moeten de mannen ineens loyaal zijn aan de originele groep? Rot op — Roy (@Roy54940973) 14 oktober 2021

Dames zijn gepikeerd

🤣#ExpeditieRobinson — RobbertGR (@GrRobbert) 14 oktober 2021

Kan dat gejank op 2de kans eiland eens afgelopen zijn met snijden in eigen vlees



Wat verwacht je nou 🤷🏻‍♀️#expeditierobinson — Ina (@Babloth) 14 oktober 2021

Maar ze vergeten voor het gemak maar even dat Rob, man man man, ook eigen vlees was... 🙄🤔#ExpeditieRobinson — Linnepin (@Linnepin5) 14 oktober 2021

Vrouwenkliekjes pure hel. Ik ben zo Team Boys en Sterrin. Want ze hebben @1Loekpeters en die lijkt mij super cool. En wietze heeft gewoon gelijk met de sterkste naar de samensmelting. Je bent niet op schoolreisje. #ExpeditieRobinson — iDymff 😁 (@Dymff) 14 oktober 2021

De sfeer in 2e kans eiland brokkelt nu wel langzaam af...😬 #ExpeditieRobinson — Rick Koelewijn (@Rick_Koelewijn) 14 oktober 2021

