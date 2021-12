Kijkers ‘Expeditie Robinson’ teleurgesteld: “Wat een naaistreek met die immuniteitsring”

Let op: dit artikel bevat spoilers!

Halve finale

De halve finale is ontzettend dichtbij. Do, Anouk en JayJay hebben al een plekje weten te bemachtigen na het winnen van een proef. Dat betekent automatisch dat Yuki, Britte, Sandra en Robbert naar de eilandraad moeten om iemand naar huis te stemmen. Om te voorkomen dat ze er zelf niet nét voor de halve finale uit vliegen, worden er een hoop slinkse plannetjes gesmeed.

Immuniteitsring verstoppen

Yuki komt met het idee om zijn immuniteitsring te verstoppen. Sandra en Robbert hebben namelijk geen idee dat hij die nog heeft. Bovendien heeft Sandra nog vijf stemmen die ze kan inzetten, waardoor zij de macht heeft en kan bepalen wie eruit moet. Door ervoor te zorgen dat Sandra op Yuki stemt, terwijl hij stiekem zijn immuniteitsring inzet, zullen Britte en Robbert veilig zijn.

Eén ding is duidelijk: Yuki zit dankzij die ring hoe dan ook in de halve finale. Dat is ook duidelijk te zien aan de grijns die hij op zijn gezicht heeft tijdens de eilandraad. Niet veel later blijkt dat zijn plannetje is gelukt, want Sandra zet al haar stemmen in op Yuki. Door de ring gaan al die stemmen verloren en vliegt zij er zelf uit. Yuki is door het dolle heen, maar de kijkers thuis zijn minder blij.

Naaistreek van productie

Zij vinden het niet netjes dat Yuki zijn immuniteitsring in zijn tas had laten zitten. Volgens de kijkers hoort de productie daar iets van te zeggen. Hij zou bij de eilandsraad, net als altijd, zijn ring naast hem op de bank moeten leggen. “Wat een naaistreek van de productie: immuniteitsring had meegenomen moeten worden en zoals altijd bij begin van de stemming naast de bezitter moeten liggen” en “Jammer dat Yuki zijn ring nog mocht ophalen. Niet bij je hebben betekent niet in kunnen zetten”, klinkt het dan ook op Twitter.

Flauwe grapjes

Toch vinden sommige kijkers het juist een mooie ‘Robinson’-actie van Yuki. Zij maken er slechts wat flauwe grappen over. “Stel je voor dat ze vuur gingen maken en zo die ring erbij hadden gepleurd”, schrijft een kijker. Iemand anders reageert met: “Als ik cameraman was bij Expeditie Robinson had ik die ring stiekem allang in de Kroatische zee gemieterd.”

#ExpeditieRobinson Wat een naaistreek van de productie: immuniteitring had meegenomen moeten worden en zoals altijd bij begin van de stemming naast de bezitter moeten liggen. — BeMa (@BertenMargreet) 9 december 2021

Als ik cameraman was bij #expeditierobinson had ik die ring stiekem al lang in de Kroatische zee gemieterd pic.twitter.com/baoedM0pl0 — Starbuck (@starbuck68) 9 december 2021

Jammer dat Yuki zijn ring nog mocht ophalen. Niet bij je hebben betekent niet in kunnen zetten. #ExpeditieRobinson — Ydnes (@Ydnes_01) 9 december 2021

Toch vreemd dat mensen hun immuniteit mogen verbergen. Normaal geldt het voor één eilandraad. De ring mag altijd, dan stem je dus niet op iemand die mogelijk zijn/haar ring in kan zetten. "Hij zit in mijn tas." Heel sneu. #expeditierobinson — PlumDutchess (@DutchessPlum) 9 december 2021

Ja Sandra......had je goed moeten luisteren. Yuki zegt zelf Nee ik ben niet zenuwachtig. Ik ga rustig achterover leunen en toekijken. Hoezo iedereen niet op zo'n moment zenuwachtig zijn tenzij je een ring hebt #ExpeditieRobinson — Kim Tempelman (@muisjekim) 9 december 2021

Als Yuki dit voor elkaar krijgt is hij wel een valse meester strateeg. Geen fan van zijn tactiek om die ring verborgen te houden maar well played! #ExpeditieRobinson — iDymff 😷 (@Dymff) 9 december 2021

Wat mij betreft wordt de verstopte ring van Yuki, door een rat gevonden en meegesleept. #ExpeditieRobinson — Karen (@navy_girl1974) 9 december 2021

Wat zal ik lachen als ze bij de eilandstaat zeggen dat yuki de ring niet meer in kan zetten #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/poLqfNe07p — Rianne (@MEvandeKamp) 9 december 2021

Stel je voor dat ze vuur gingen maken en zo die ring erbij hadden gepleurd



Hahahaga#ExpeditieRobinson — Olivier Peeters (@olivierpeeters) 9 december 2021

Bron: Expeditie Robinson, Twitter