Jan vertelde dat hij ontzettend dankbaar is voor ‘de storm van warmte’ die hij kreeg sinds hij bekendmaakte ziek te zijn. De zanger kreeg onder andere steunbetuigingen en brieven van vooraanstaande collega’s. “Die heb ik in dankbaarheid aanvaard.”

Het is jouw oogst

Op de vraag of hij tevreden is met het leven dat hij tot nu toe heeft geleid, hoeft hij niet lang na te denken. “Mijn ambities waren nooit roem en succes, maar gewoon om mooie dingen te maken. Daar ben ik ook het meest trots op, dat ik 45 jaar mijn broek heb kunnen ophouden en waanzinnig veel heb geproduceerd en gemaakt met liefde”, zegt hij. “En ik vind het ook allemaal mooi. Natuurlijk zijn sommige dingen beter dan andere, maar het is jouw oogst. Daar heb ik ook steeds plezier aan.”

Mijn meesterwerken zijn mijn vier kinderen

Waar hij vroeger vooral veel bezig was met zijn carrière, liggen zijn prioriteiten nu volledig bij zijn gezin. “Als ik binnen tien jaar vergeten ben, dan ben ik maar binnen tien jaar vergeten.” Vroeger wilde de artiest juist wel dat zijn ‘erfenis’ of de ‘meesterwerken’ die hij had gemaakt, herinnerd zouden worden. Maar nu is dat niet meer zo. “Mijn meesterwerken zijn mijn vier kinderen, vooral dankzij mijn vrouw Daan.”

Reacties Twitter

Kijkers laten massaal weten ontroerd te zijn door de mooie levenslessen die Jan tijdens de uitzending deelt en het feit dat hij - ondanks alles – zo positief in het leven blijft staan.

Een lesje levenskunst van @JanRot, de beste hertaler van Nederland. Een prachtige en ontroerende aflevering van #VolleZalen. Wat mooi gemaakt @cornaldm — jeanine r van ooijen (@jeevanooijen) 1 maart 2022

‘Jan Rot gaat nooit uit elkaar’ was in 1991 de titel van zijn eerste solo theatershow. Nu een troostrijke, positieve gedachte over een bijzonder mens.



'Mijn leven is niet aan mij voorbij gegaan'

Bron: NPO