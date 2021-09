Kijkers geschokt en meelevend na het zien van toeslagenaffaire-docu ‘Alleen tegen de staat’: “Wat een ellende, verdriet en verwoesting”

In de docu van regisseur Stijn Bouma vertellen de moeders wat het voor hen betekende om door de Belastingdienst ten onrechte te worden beschuldigd van fraude. Hoe hun leven en dat van hun kinderen werd verwoest door een systeem waaruit iedere menselijke maat was verdwenen.

Goede banen

Voordat de toeslagenaffaire hun leven beheerste, hadden Derya, Janet, Nazmiye, Badriah en Naoual goede banen in de financiële sector, een tandartspraktijk of als jurist. Aan hun beheersing van de Nederlandse taal lag het niet dat ze in de bureaucratische molen van de Belastingdienst werden vermalen.

Janet

Zoals Janet, voor wie het in 2011 begon met het verzoek van de Belastingdienst om documenten aan te leveren. Dat deed ze tot drie keer toe, de derde keer zelfs in persoon, maar toch kreeg ze elke keer de melding dat ze niets had aangeleverd en de kinderbijslag van het jaar ervoor moest terugbetalen. Ze werd ontslagen, want in de financiële sector ben je chantabel als je schulden hebt. “Mijn wereld stortte in, ik zat alleen thuis.” Ze kwam in geldnood en haar zoon werd uit huis geplaatst – ze mocht niet eens met hem appen. Begin dit jaar sprak Libelle met Janet, die toen al openhartig haar verhaal deed.

Grootste wens

Gisteravond gaf Janet aan wat haar grootste wens is, nu het hele schandaal boven water is: dat haar zoon weer bij haar mag wonen. “Hij was vier toen het begon, hij is nu bijna vijftien. Hij weet niet hoe het is om gewoon kind te zijn. Dat hij niet meer hoeft na te denken of ik wel heb gegeten. Er zijn zoveel kinderen uit huis geplaatst door de hele toeslagenaffaire; er moet voor worden gezorgd dat al die kinderen weer thuis komen.”

Badriah

Badriah, een van de andere moeders, vertelt hoe het schandaal haar leven overnam. “Je denkt elke keer: wat heb ik fout gedaan? Maar ik werkte voor de staat, al jaren. Had een goed inkomen. Ze wisten dondersgoed dat mijn kind naar gastouderbureaus ging, die ook ieder jaar gewoon hun papieren aanleverden. Ik bleef maar malen, hoe kan het mis zijn gegaan”, klinkt ze gefrustreerd. Ze vervolgt: “Je gaat aan jezelf twijfelen en dan krijg je stress die daarbij komt en het bedrag dat in je hoofd blijft malen. Je eet niet meer, je slaapt slecht, je gaat op het werk minder goed functioneren. Je gaat er anders van naar de wereld kijken.”

Koude rillingen

Dit zijn slechts twee fragmenten uit de ijzingwekkende docu van een uur. Veel mensen zagen de docu aan met de rillingen over het hele lichaam. Men wist wel van de gevolgen voor de gedupeerden, maar pas nu werd écht duidelijk hoeveel impact die gevolgen hebben gehad op de levens van de moeders. Een greep uit de reacties:

‘Ik haat ze. Ze kunnen allemaal de tering krijgen. Ik haat ze echt allemaal. En ik heb nooit mensen gehaat. Ze kunnen allemaal doodvallen. Allemaal.’



Wat een ellende, verdriet, eenzaamheid en verwoesting. Kijk#AlleenTegenDeStaat #toeslagenschandaal — Myrthe Hilkens (@MyrtheHilkens) 20 september 2021

Die zelftwijfel.

Dat verdriet om hun kinderen.

💔



Kijk #alleentegendestaat terug om te zien wat een onmenselijke overheid en hardvochtig terugvorderingsbeleid hebben aangericht. pic.twitter.com/2j3GgGDgpY — Patty Wolthof (@PattyWolthof) 20 september 2021

#AlleenTegenDeStaat Slecht geslapen na het zien van deze documentaire. En dan straks naar een overleg over burgerschap-onderwijs in het MBO. Zeg het maar. — Gaaike Euwema (@gaaikeeuwema) 21 september 2021

Gisteravond #Alleentegendestaat gezien.



Nog steeds een beetje stil van. En het maakt me ook weer zo boos over de uitslag van de verkiezingen begin dit jaar. — Ike Breed (@ieks) 21 september 2021

#AlleenTegenDeStaat gezien. Wat intens verdrietig. We doen iets verkeerd. — Micha (@Micha_Gotz) 20 september 2021

Diep onder de indruk van #alleentegendestaat én diep onder de indruk van de krachtige vrouwen die daarin hun verhaal deden https://t.co/ThFozb6iIe — Roeland Roovers (@r0eland) 20 september 2021

Bron: 2Doc - Alleen Tegen De Staat, Twitter