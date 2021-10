Kijkers halen uit naar ‘egoïstische’ ouders in Steenrijk, Straatarm: “Krijg er buikpijn van”

Ze kiezen er namelijk voor om dit vooral aan elkaar uit te geven, in plaats van aan hun kinderen. En dat zorgt bij kijkers voor de nodige verbijstering.

Chronische pijn

Martijn en Monique hebben het niet makkelijk: met een budget van € 90 per week moeten ze zichzelf en hun twee dochters onderhouden. Monique raakte arbeidsongeschikt toen ze werd aangereden. Ze raakte haar baan als caissière kwijt en heeft nog steeds dagelijks last van chronische pijnklachten door een hernia en is snel moe. Ook Martijn raakte zijn baan kwijt en was lange tijd werkloos. Inmiddels werkt hij als fietsenmaker, maar dat is bepaald geen vetpot.

Dure ballonvlucht

Het stel krijgt de kans om te ruilen met Eric Jan en Daphne die een luxueuze Spaanse villa in Valencia hebben. Ze krijgen een budget van maar liefst € 2000 per week en daar kun je natuurlijk veel leuke dingen mee doen. Eric Jan maakt de opvallende keuze om maar liefst € 560 van het weekbudget uit te geven aan een ballonvlucht voor zijn vrouw. De kinderen worden tijdens deze vlucht thuis gelaten bij een oppas.

Hand op de knip

Als ze samen met het gezin een middagje gaan winkelen, blijken Eric Jan en Daphne alsnog wel degelijk op de kleintjes te letten. Als Martijn ziet dat een paar kinderschoenen € 60 euro kost, besluit hij ze niet te kopen. “Zestig euro! Nou dat is behoorlijk prijzig”, zegt Martijn. Waarop Monique daarop aanhaakt: “Wat een geld! Zestig euro voor schoenen?!”. In de rest van de uitzending wordt het ook niet duidelijk of de kinderen überhaupt iets hebben gekregen.

Reacties Twitter

Op Twitter klagen kijkers massaal over het uitgavepatroon van het stel en het feit dat ze niks lijken te besteden aan hun kinderen. Zeker omdat aan het begin van de aflevering duidelijk werd dat dochter Kiki flink wordt gepest op school door de geldproblemen in het gezin en daardoor zelfs een verdedigingscursus moet volgen.

Kinderen kunnen niks aan de armoede doen. Je kunt nu eindelijk iets voor ze terug doen. En dan geef je al meer 1/4 deel van het budget uit aan een ballonvaart voor jullie 2? Hoezo egoistisch. #steenrijkstraatarm — WillemG (@willemgerrits) 13 oktober 2021

Waarom besteed je die €560 niet aan je kinderen?? Prima dat je jezelf wat gunt, maar dat kan ook een stuk minder of met z’n vieren. Kind wordt notabene gepest op school. Bah, krijg ik buikpijn van #steenrijkstraatarm — Yvette Meessen (@YvetteM41) 13 oktober 2021

Bizar dat je geld uitgeeft aan een luchtballon en😎, zou wel leukere herinneringen kunnen maken die minder kosten en het hele gezin kan genieten #steenrijkstraatarm snap dat zij schulden hebben en ook altijd zullen blijven hebben, kunnen er niet mee omgaan #zieligmaarwaar — Sonja✞❣ (@SonjaVink1) 13 oktober 2021

Had de helft van dat weekbudget lekker belegd voor de kids 🤭 #steenrijkstraatarm — Nesh (@crazineshh) 13 oktober 2021

Ik heb even gemist wat de lieve meisjes precies hebben gekregen? Wat mochten zij allemaal doen en krijgen? Of mochten ze alleen maar toe kijken? #steenrijkstraatarm — zuurtje (@zuurtje3) 13 oktober 2021

Allemaal heel mooi. Maar zeg dan niet dat je het zo erg vind dat je je kinderen niet van alles kunt geven. Want dit was je mogelijkheid en van wat wij hebben gezien, hebben ze dat amper gedaan #steenrijkstraatarm https://t.co/XqNC6jxr6S — WillemG (@willemgerrits) 13 oktober 2021

Moeder heeft moeite met de prijzen van de schoenen, maar daarna weglopen met een dure zonnebril. Sta echt versteld van deze ouders. #steenrijkstraatarm — Sudje (@sudje1984) 13 oktober 2021

Je kunt de aflevering van Steenrijk, straatarm hier terugkijken.

Bron: Twitter, SBS6