Kijkers helemaal in shock na brute finale ‘De verraders’

Let op: dit artikel kan spoilers bevatten over de finale van De verraders.

Bloedstollende finale De verraders

Na een heleboel spannende afleveringen vol leugens en bedrog was het vrijdagavond eindelijk tijd voor de grote finale van De verraders. Aangezien de kandidaten en kijkers afscheid moeten nemen van de ‘vermoorde’ Frank Evenblij, blijven er nog vier kandidaten over: getrouwen Steven Brunswijk, Dionne Slagter en Toine van Peperstraten en de enige verrader nog in het spel: Stefano Keizers.

Boze Stefano

In de ochtend schuift Stefano chagrijnig en in een blauw gewaad aan de ontbijttafel. Hij schuift zijn stoel ver weg, is heel boos en wil geen woord wisselen met de andere kandidaten. “Ik heb een donkerbruin vermoeden dat het niet goed gaat met Stefano”, grapt Steven Brunswijk en vraagt of hij boos is. “Ja”, antwoordt Stefano kortaf. Wat later geeft hij aan niet boos te zijn op de groep, maar op het spel. Hij heeft dan ook tijd nodig om het een en ander op een rij zetten. “Ik praat niet meer tot de ronde tafel.”

Persoonlijk pleidooi

De Getrouwen laten hem zijn gang gaan, maar al snel wordt duidelijk dat ze op Stefano zitten. En dat voelt de verrader goed aan. Tijdens de ronde tafel komt hij met een gruwelijk pleidooi waarin hij de overige finalisten fileert. “Het begint met iets persoonlijks. De afgelopen twee jaar heb ik bijna geen inkomsten gehad. Grotendeels dankzij corona”, begint hij zijn laatste woorden. “Ik woon in een sociale huurwoning van 20 vierkante meter. Ik mag twee keer per maand bij Humberto voor 300 euro een foto maken.” Dus in tegenstelling tot de andere kandidaten is hij dit spel ingegaan met de motivatie om het prijzengeld te winnen. “Maar mijn kans om dit prijzengeld, dat ik keihard nodig heb om mijn gaten te dichten, binnen te halen, zag ik stukje bij stukje in rook opgaan.”

Bizarre wending

Aangezien Toine, Steven en Dionne de Verraders zelf niet hebben ontmaskerd, vindt hij niet dat ze het verdienen in de finale te staan. Hij is dan ook pissig op de overgebleven Getrouwen. “Het steekt me. Niet omdat ik het verlies”, zegt hij. “Waarom steekt het mij? Omdat ik persoonlijk echt denk dat jullie drieën niet de terechte winnaars zijn van dit programma.” Hij had waarschijnlijk liever met Frank Evenblij, Babette van Veen en Irene Moors in de finale gestaan, aangezien zij hem en zijn mede-verraders wél doorhadden. “Er zijn andere mensen geweest die het spel hebben gespeeld. Jullie zijn daarin de kandidaten die niet de kwaliteit hebben getoond om te kunnen zeggen: ‘Ik heb dit spel terecht gewonnen.’” Stefano vindt dan ook dat alleen de Verraders hadden mogen winnen.

Dionne in tranen tijdens finale De verraders

Ondanks zijn bizarre en pijnlijke speech stemmen de Getrouwen alsnog op Stefano en ontmaskeren ze de laatste verrader. Dionne is zelfs zo lief om met een tussen oplossing te komen. “Als je het wil aannemen, ben ik bereid mijn helft van het prijzengeld aan jou te geven.” Maar daar zit de cabaretier niet op te wachten. “Vergeet het maar”, zegt hij ondankbaar. De hele speech maakt veel indruk op Dionne, waardoor ze zelfs een paar tranen laat. “Ik snap echt niet waar dit voor nodig is, sorry”, snikt ze. Na een spannende afsluiting gaan de drie finalisten samen met het gewonnen zilver naar huis.

Verdeelde meningen van kijkers

Op Twitter laten kijkers weten in shock te zijn door deze bizarre wending. Vooral de gemene speech van Stefano is het gesprek van de avond. Wel zijn de meningen verdeeld. Een deel van de kijkers vindt het een geweldige act van Stefano en vinden hem een briljante verrader. Bovendien snappen ze wat hij bedoelt en vinden zij Steven, Dionne en Toine ook geen echte winnaars. Andere kijkers vinden het veel te gemeen om de winnaars op deze manier een trap na te geven. “Misschien te heftig maar Stefano heeft gelijk! Deze meelopers verdienen de winst niet. Die eer zou moeten gaan naar Frank Evenblij en Babette”, schrijft een kijker.

Nieuw seizoen

De zinderende finale van De verraders is nét achter de rug of RTL heeft alweer groot nieuws: het spannende spelprogramma keert terug. Dit keer met een Halloween-special op Videoland. De exacte datum is nog niet bekend, maar de kans is groot dat de finale ergens eind oktober plaatsvindt. En wist je al dat de makers van De verraders binnenkort ook met een gloednieuw programma komen?

Nee maar Stefano heeft gwn gelijk. Babette, Frank Evenblij en Irene waren de enige die het doorhadden en de rest volgden hun als schaapjes. Die 3 waren de enige getrouwen die het verdienden om in de finale te staan #deverraders — 🌸 ~ Chanti (@hott_eok) 27 mei 2022

Stefano, jongen, waarom moest dit zo……. #deverraders — Monique Verbeek (@Moepie64) 27 mei 2022

De speeches van Stefano zijn bizar en geniaal tegelijkertijd. Niet te peilen die man. #deverraders — Michiel Tholenaar 🎸 (@Mitholenaar) 27 mei 2022

“Ik ben niet een verrader, ik ben dé verrader!” 🤡

Geweldig!! #deverraders #verraders — Eddy (@StyleHasNOsize) 27 mei 2022

Zo. Ik vind Stefano geen verliezer , vind hem gewoon een L.U.L onsympathieke klootzak. Zo dat is er uit. 🤣#deverraders — Boeie (@Debest69) 27 mei 2022

Stefano had niet door dat het een spel is waar ook getrouwen aan meedoen? Stefano was zich bewust van het grote voordeel dat je als verrader hebt? En als je dit echt vindt van de 3 finalisten, waarom heb je ze niet vermoord? #slechteverliezer #onsportief #deverraders — TH (@TwitHeBo) 27 mei 2022

Heerlijk! Al die tere zieltjes die nu afgeven op @stefanokeizers terwijl hij gewoon gelijk heeft. Frank, Babette en Irene hadden er moeten staan. #deverraders — Mafkees (@PeterHoukes) 27 mei 2022

Misschien te heftig maar Stefano heeft gelijk! Deze meelopers verdienen de winst niet. Die eer zou moeten gaan naar Frank E. en Babette #deverraders — Richard (@Riinyosa81) 27 mei 2022

Stefano gaat eruit met een BENG!

Je kunt er van vinden wat je wil, maar hij heeft het spel gemaakt en had dus zeker een punt.#deverraders — elisa (@elbrokor) 27 mei 2022

Damn, wat is er met Stefano aan de hand? Hij was zó tof dit seizoen, maar deze laatste aflevering laat hij zich erg kennen. Valt me vies tegen! Terechte 3 finalisten, Toine, Dionne & Steven #deverraders — Romy💛💙 (@missxromy2) 27 mei 2022

Waarschijnlijk in tegenstelling tot het gros van de kijkers van #deverraders vind ik Stefano elke aflevering minder leuk. Ik zag hem graag in programma’s maar vind hem nu steeds meer een lunatic. — Harry B. Allsack (@HBcrotum) 27 mei 2022

Als Stefano zo graag een terechte winnaar wilde had hij Frank niet moeten vermoorden"zucht"#deverraders — RonnyD (@RonnyD59611919) 27 mei 2022

Een bizarre raaskal van Stefano, maar wel eentje met een kern van waarheid. De verraders waren dit jaar heel goed op elkaar ingespeeld en de echte ontmaskerers waren Babette, Irene en Frank Evenblij. Jammer dat deze mensen de finale niet hebben gehaald. #deverraders — Mike J. 🙊 (@Dutch_expat007) 27 mei 2022

Dit valt me wel tegen van Stefano, to be honest. Je kan ook je verlies nemen ipv nog een trap na te geven aan de 3 finalisten #deverraders — Romy💛💙 (@missxromy2) 27 mei 2022

Bron: De verraders, Twitter